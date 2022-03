Erpresserischer Hintergrund

Odenwald-Tauber. Die bislang unbekannten Absender behaupten deutschsprachig, ukrainische Hacker zu sein und Webseiten gehackt zu haben. Sie fordern ihre vermeintlichen Opfer auf, 0,05 Bitcoin auf zu transferieren. Das entspricht rund 1950 Euro. Falls die Summe nicht bezahlt werde, drohten die Kriminellen die Homepage zu schädigen, heißt es in einer Pressemittelung des Landeskriminalamtes in Stuttgart.

Sie nutzen hierbei unzureichend abgesicherte Formulare auf den Webseiten der Empfänger. Die erpresserischen Nachrichten würden so automatisiert und massenhaft an die Inhaber der Webseiten versendet.

Nach Einschätzung der Zentralen Ansprechstelle Cybercrime (ZAC) des Landeskriminalamts liege keine konkrete Erpressungslage und demzufolge kein Hacker-Angriff vor.

