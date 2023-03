Erneut Auto in Tauberbischofsheim zerkratzt

Tauberbischofsheim. Am Wochenende 11. und 12. Februar waren letztmals gleich sieben Autos zerkratzt worden. Die Polizei ermittelte auf Hochtouren, rief Zeugen auf, sich zu melden, und fuhr in diesem Gebiet verstärkt Streife – doch letztendlich ohne Ergebnis.

Und nun teilten die Ordnungshüter an diesem Montag Folgendes mit: „Im Zeitraum von Freitag bis Sonntag zerkratzten Unbekannte einen in Tauberbischofsheim geparkten Pkw. Der 28-jährige Besitzer des Autos hatte es gegen 16 Uhr in der Straße Am Bild im Bereich der dortigen Gewerblichen Schule abgestellt. Als er am Sonntag um 17 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er die Beschädigungen an der rechten Seite des Autos fest. Die Unbekannten hatten sich offenbar zwischen Freitag und Sonntag zu dem Wagen begeben und die Beifahrerseite zerkratzt.“

Auch die vorherigen Fälle ereigneten sich alle am Wochenende. Der Sachschaden beträgt rund 3000 Euro. sk/Bild: Sabine Holroyd