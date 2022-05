„Erlebnisse von heute, sind Erinnerungen von morgen“

Tauberbischofsheim. Der Rotary Club Tauberbischofsheim feierte jetzt seinen 25. Geburtstag. Diese Jubiläumsfeier sollte ursprünglich ein rauschendes Fest mit allen Serviceclubs der Region, Vertretern aus Stadt, Landkreis und dem rotarischen Distrikt 1830 werden – und nach dem Festakt ein Tanz in den Mai. Doch war es zum Zeitpunkt der Planungen überhaupt nicht abzusehen, ob so ein großes Ereignis überhaupt würde stattfinden können. Zu unsicher waren die Prognosen hinsichtlich der Pandemie. So wurde es „nur“ ein Festabend der Tauberbischofsheimer Rotarier, die sich aber zahlreich im „Himmelsreich“, dem Festsaal des neuen Hotels Bischof, versammelten. Denn: „Die Erlebnisse von heute sind die Erinnerungen von morgen“ (Präsident Christof Wenz in seiner Begrüßung). Er durfte 30 Clubmitglieder zum Teil mit ihren Partnern begrüßen. Große Freude löste das Kommen von Professor Helmut Schaudig aus, einem rotarischen Urgestein des Taubertals, Mitglied im RC Bad Mergentheim, Past-Governor des Distrikts und seinerzeit Gründungsbeauftragter für den hiesigen Club. Er nimmt immer wieder großen Anteil an den Aktionen und Veranstaltungen und ist sichtlich stolz auf „sein“ rotarisches Kind.

Der Rotary Club Tauberbischofsheim wurde am 11. November 1996 vom Rotary Club Bad Mergentheim mit damals 29 Mitgliedern gegründet und am 23. Januar 1997 im Casino der Kurmainz-Kaserne Tauberbischofsheim als 40. Club im Distrikt 1830 gechartert – das heißt: offiziell von Rotary International bestätigt. Heute hat der Club 53 Mitglieder und stellt eine feste Größe in der Region dar.

Rotary ist ein internationales Netzwerk aus 1,4 Millionen engagierten Männern und Frauen, die sich hohen ethischen Werten verpflichtet fühlen. Es wurde 1905 in Chicago vom Rechtsanwalt Paul Harris gegründet: „Als Ort der freundschaftlichen Zusammenkunft zum humanitären Gedankenaustausch“, wie Präsident Wenz in seiner Festansprache zitierte. Immer wieder und aus heutiger Sicht ganz besonders eine vorausschauende Idee. Die Mitglieder der Rotary Clubs pflegen lokale und internationale Freundschaften, packen gemeinsam dort an, wo humanitäre Hilfe benötigt wird und bringen über ihr internationales Netzwerk Dinge voran.

Sozial engagiert

Ein „Leuchtturmprojekt“ bei Rotary International ist seit 35 Jahren „Polio plus“ – ein auch von der Bill & Melinda Gates Stiftung und der WHO unterstütztes Projekt zur Ausrottung der Kinderlähmung, bei dem Helfer in einigen verbliebenen Ländern Afrikas und des Mittleren Ostens Menschen und vor allem Kinder impfen – oft unter Gefahr für das eigene Leben, sind dort die politischen Verhältnisse doch sehr prekär (Pakistan, Afghanistan).

Internationale Einzelprojekte sind zum Beispiel die Wasserversorgung von Dörfern in Afrika, Bau und Ausstattung von Schulen in Entwicklungsländern und der Einsatz von (Zahn-)Ärzten und weiterem medizinischem Personal im Rahmen der Rotary Volunteer Doctors.

Aber vor allem auch in der jeweiligen Region eines Rotary Clubs werden Projekte gefördert, soziale Aufgaben übernommen und unterstützt – und auch Projekte zur Förderung der Gesellschaft. Für den Rotary Club Tauberbischofsheim steht hier an erster Stelle das alljährliche Rotary Benefiz Open Air Kino, das in diesem Jahr vom 13. bis 17. Juli in seiner 19. Ausgabe an den Start gehen wird.

Es stellt ein großartiges kulturelles und gesellschaftliches Ereignis in der Region dar und hilft über Erlöse und Sponsorengelder Einnahmen für die Förderungen zu generieren: Hausaufgabenhilfe, Unterstützung von Integrationsprojekten, Einzelprojekte zur Sucht- und Gewaltprävention, Förderung von Schul- und Kulturprojekten. In den 25 Jahren seines Bestehens hat der Club insgesamt etwa 725 000 Euro an Fördergeldern in verschiedenste lokale und internationale Projekte investiert.

In seiner Festrede ging der Präsident auf drei der aktuell drängendsten Themen ein: den Klimawandel, die Virus-Pandemie und den Krieg in der Ukraine. In allen drei Fällen kommt es auf internationales „Networking“ an: Ausländische Partnerclubs sowohl im Westen als auch im Osten sind wichtiger denn je, um zu verstehen: Wie „ticken“ die anderen, welche Ideen und Werte haben andere Gesellschaften, wo sind Schnittmengen? Wo kann man lernen und wo kann man lehren und eigene Erfahrungen weitergeben, ohne besserwissend zu sein?

Das Fest wurde musikalisch umrahmt von der 2-Mann-Combo Manuel Dahner und Rupert Laible an Saxofon und Keyboard und klang erst weit nach Mitternacht mit wunderbaren Gesprächen aus. rctbb