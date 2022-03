Erlebnisreiche Tage in der Schweiz

Tauberbischofsheim. Die Sportjugend Tauberbischofsheim verbrachte eine ereignisreiche Skifreizeit in Saas Grund in die Schweiz – umgeben von 18 Viertausendern und dem Gletscher in Saas Fee.

Untergebracht war die Jugendgruppe in einem Selbstversorgerhaus, das nur wenige Meter vom Skilift entfernt lag.

Nur durch selbstständiges Handeln, Eigeninitiative und tatkräftige Mitarbeit jedes Einzelnen war es möglich, dass die Zubereitung der Mahlzeiten reibungslos ablief.

Bestes Ski-Wetter

Bei bestem Ski-Wetter und hervorragenden Pistenverhältnisse wurden die sieben Tage optimal genutzt. In mehreren Unterrichtseinheiten wurde der jungen Gruppe das Fahren auf den Skiern nähergebracht. Darüber hinaus wurden die Teilnehmer zum Thema „Helmpflicht – mögliche Gefahrenquellen auf der Piste sowie rechtliche Aspekte“ sensibilisiert. Neu war das Thema „Pistenpolizei“, die in einigen Skigebieten wegen Unfallflucht und Helmpflicht eingesetzt wird.

Lehrgangscharakter

Aufgrund der besonderen Gegebenheiten hatte die Freizeit auch einen Lehrgangscharakter.

Es gab zahlreiche Herausforderungen zu meistern, da Einreisebestimmungen, Hygienevorschriften und viele organisatorische Gesichtspunkte für Großgruppen strikt einzuhalten waren. Durch Disziplin, Mitarbeit und großes Engagement der Gruppe entstand ein harmonisches Miteinander und ein „Wir-gefühl“.

Es gab unter anderem einen Kennenlern-, einen Spieleabend und eine Karaoke-Show.

Durch den monatelangen Verzicht auf gemeinschaftliches Handeln war der Nachholbedarf deutlich erkennbar und kam während der Freizeit auch nicht zu kurz.

Vor allem die sozialen Kontakte waren wichtig und gewinnbringend für alle Teilnehmer.