Entwicklung der Kirche im Mittelpunkt

TAUBERBISCHOFSHEIM. Die katholischen Sozialverbände Kolpingsfamilie und Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) organisieren wechselseitig jährlich eine Veranstaltung im Rahmen der „Sozialen Woche“. Nach zwei Jahren Pause konnte aufgrund der gesundheitspolitischen Lage, die immer gut besuchte Veranstaltung endlich wieder durchgeführt werden.

Die Verbände organisierten einen Abend mit dem Dekanatsreferenten des Dekanats Tauberbischofsheim, Dr. Robert Koczy,

Nach der Begrüßung durch Georg Maluck berichtete Dr. Robert Koczy über die Beteiligung der kirchlichen Verbände am Prozess der Kirchenentwicklung (K 2030). Bis Januar 2026 sollen auf dem Gebiet des jetzigen Dekanats Tauberbischofsheim zwei neue Großpfarreien entstehen: Mit den Pfarreien Tauberbischofsheim, Königheim, Külsheim-Bronnbach, Großrinderfeld-Werbach, Wertheim und Freudenberg im „Norden“, sowie den Pfarreien Lauda-Königshofen, Grünsfeld-Wittighausen, Boxberg-Ahorn und Krautheim-Assamstadt-Ravenstein im „Süden“.

Die kirchlichen Verbände sind über ihre Mitgliedschaft im Dekanatsrat in den Prozess eingebunden. Am 7. April 2022 wurden dort in dessen letzter Sitzung die für den Prozess maßgeblichen Projektleitungen konstituiert, die den Prozess über die kommenden drei Jahre hinweg, gemeinsam mit den drei Projektkoordinatoren Dr. Robert Koczy, Thomas Holler (ab Oktober 2022 Pfarrer in Tauberbischofsheim) und Pfarrer Stefan Märkl von Lauda, steuern sollen.

Als Teil des Dekanatsrats, dem die Projektleitungen dreimal im Jahr über den Prozessverlauf berichten werden, haben die Verbände die Möglichkeiten, den Prozess mit zu gestalten und sich mit ihren Anliegen und ihrer Mitarbeit einzubringen.

Für alle, die über den Prozess K 2030 auf dem Laufenden bleiben wollen, hat das Dekanat einen monatlichen Online-Stammtisch eingerichtet mit der Möglichkeit, sich für eine gute Stunde im Online-Format zu treffen und sich aus erster Hand über Neuigkeiten im Prozess zu informieren. Nächste Termine für den Dekanatsstammtisch K 2030 sind:

9. Mai und 20. Juni, jeweils 19 bis 20 Uhr für den Bereich „Nord“ und 20 bis 21 Uhr für den Bereich „Süd“. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die Homepage des katholischen Dekanats Tauberbischofsheim (www.kath-dekanat-tbb.de).

Die an der Veranstaltung teilnehmenden Mitglieder meinten in der lebhaften Diskussion unter anderem, dass viele offene Fragen geklärt werden sollten. Kirchenbesucher seien der Meinung, dass zum Beispiel Wege zu Gottesdiensten, gerade für ältere Gläubige, künftig nicht ständig zu bewältigen sind. Die Möglichkeiten, die Messen in Fernsehgottesdiensten anzuschauen, würden sich verstärken. Insofern seien auch gewisse Ängste vorhanden. kotbb