Entspannendes Angebot für Kinder

Main-Tauber-Kreis. Nach den anstrengenden Monaten und Wochen im Corona-Lockdown mit Wechselunterricht und Homeschooling bietet die Erziehungs- und Familienberatungsstelle ein Entspannungsangebot für Kinder im Grundschulalter.

Naturbegegnung auf weichem Waldboden, der Duft nach frischem Holz, Kräuter und Blumen hat für Kinder eine beruhigende Wirkung auf ihr Wohlbefinden. Das Rascheln der Blätter, der Gesang der Vögel und das frische Grün wirken stressreduzierend, wecken die Achtsamkeit, stärken das Immunsystem und wirken regulierend auf das zentrale Nervensystem.

Diese Elemente erleben die teilnehmenden Kinder im Grundschulalter bewusst gemeinsam in einer corona-konformen Kleingruppe. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung schnellstens angeraten.

Informationen für Eltern

Ein Elterninformationsgespräch findet am 27. Juli von 17 bis etwa 18.30 Uhr im Caritasverband im Tauberkreis am Schlossplatz in Tauberbischofsheim statt. Die Gruppentreffen am 3./ 4. und 5. August von 10 bis 12.30 Uhr werden von Yvonne Kraus, Heilpädagogin, und Bernd Stanjek, Diplom-Sozialpädagoge, organisiert.

Der Kurs ist kostenlos und wird über das Landesprogramm Stärke finanziert. Anmeldung und nähere Information beim Caritasverband im Tauberkreis, Erziehungs- und Familienberatungsstelle Schlossplatz 6 in 97941 Tauberbischofsheim unter Telefon 09341/92201025 oder per E- Mail: beraten@caritas-tbb.de.