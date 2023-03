Ensemble „camerata vocale“ bestreitet Auftakt

Tauberbischofsheim. Das Bezirkskantorat Tauberbischofsheim startet unter dem Motto „musikkirche Tauberbischofsheim“ eine neue Konzertreihe.

Begegnung mit Kirche

„Es ist uns ein Anliegen, Menschen unabhängig von ihrer Gemeinde- oder Glaubenszugehörigkeit eine Berührung und Begegnung mit Kirchenmusik in all ihren Facetten zu ermöglichen“, erklärt Bezirkskantorin Julia Kohler. Sie hat als künstlerische Leiterin der Konzertreihe ein reichhaltiges Jahresprogramm für Klein und Groß mit vielfältigen Formaten und Besetzungen zusammengestellt.

Veranstaltungen, die bei ihrer Premiere im vergangenen Jahr besonders gut ankamen, wird es in einer Neuauflage geben: Am Martini-Messe-Sonntag erklingt beispielsweise bei einem Familienkonzert die musikalische Erzählung „Die Konferenz der Tiere“ (letztes Jahr: „Peter und der Wolf“). Zum Jahreswechsel wird erneut ein Orgelfeuerwerk in der Silvesternacht gezündet.

Mozart-Requiem

Hinzu kommen weitere vokal und instrumental gestaltete Konzerte. Höhepunkt in diesem Jahr wird die Aufführung des weltberühmten Mozart-Requiems am Volkstrauertag sein.

Alle Veranstaltungen erscheinen in Kürze im Jahresprogramm in gedruckter Form und sind auf der Website des Bezirkskantorats zu finden: www.bezirkskantorat-tbb.de.

Titel „Licht und Schatten“

Zum Auftakt der Reihe gibt es ein Konzert mit Chor, Violoncello und Orgel am Samstag, 18. März. Das Ensemble „camerata vocale“ unter der Leitung von Julia Kohler gestaltet um 18 Uhr in St. Martin in Tauberbischofsheim eine geistliche Abendmusik zur Fastenzeit. Auf dem Programm mit dem Titel „Licht und Schatten“ stehen Choräle und Motetten von Heinrich Schütz und Mitgliedern der Bach-Familie. Daneben erklingen solistische Werke für Violoncello (Nico Benning, Mannheim) und Orgel (Severin Zöhrer, Eberbach).