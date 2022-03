Engagement gewürdigt

Tauberbischofsheim/Wertheim. Der Präsident des Polizeipräsidiums Heilbronn, Hans Becker, ehrte in Tauberbischofsheim Polizeihauptmeister mit Amtszulage Bernhard Lang. Bernhard Lang blickt 2022 auf 40 Dienstjahre bei der Polizei zurück. Am 1. März 1982 wurde er als Polizeiwachtmeister in die Bereitschaftspolizei des Landes Baden-Württemberg in Bruchsal eingestellt und blieb nach seiner Ausbildung auch vorerst dort. Im Jahr 1987 wechselte er zum Streifendienst des Polizeireviers Ludwigsburg. Dort verrichtete er bis 1993 seinen Dienst, bis er zur damaligen Polizeidirektion Tauberbischofsheim, genauer zum Polizeirevier Wertheim, versetzt wurde. 2003 schließlich wechselte Herr Lang zum Revier Tauberbischofsheim.

Am 10. März 2022 wurde Polizeikommissar Stefan Grein von Polizeipräsident Hans Becker für sein 40-jähriges Dienstjubiläum geehrt. Polizeikommissar Stefan Grein wurde im März 1982 in die Bereitschaftspolizei in Göppingen eingestellt. Nach seiner darauffolgenden Versetzung zum Verkehrsdienst der damaligen Polizeidirektion Heilbronn, arbeitete er bereits im Jahr 1990 in seinem Heimatkreis, dem Main-Tauber-Kreis. Er verrichtete dort über sieben Jahre seinen Dienst beim Polizeirevier Wertheim, bevor er zum Revier Tauberbischofsheim wechselte. Im Jahr 2012 wurde Grein zur Autobahn- und Verkehrspolizei Tauberbischofsheim versetzt und ist dort heute noch tätig. pol