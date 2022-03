Das Warten hat ein Ende. Es ist wieder Garten-Zeit. Hobbygärtner kommen jetzt wieder voll auf ihre Kosten, denn mit den ersten schönen Frühlingstagen gibt es kein Halten mehr. Es wird gemäht, gegraben, geschnitten, gesät, gedüngt und gepflanzt. Endlich wieder draußen sein, endlich wieder Garten.

Natürlich sprießen nicht nur die geliebten Blühpflanzen, Stauden, Sträucher, Bäume oder Gemüsesorten überall – auch das Unkraut bahnt sich wieder unaufhaltsam seinen Weg. Das gehört eben auch dazu.

Wer glaubt, dass es nur um Erholung und Entspannung geht, täuscht sich. Es heißt nicht ohne Grund Gartenarbeit. Aber die hält fit und ist nachweislich gesund. Für Körper und Geist, denn nach einem anstrengenden Tag im Büro tut das Arbeiten an der frischen Luft einfach gut und macht den Kopf frei.

Ein Garten ist voller Leben und verändert sich ständig. Und es gibt eine Vielzahl an Themen und Projekten. In den nächsten Wochen wollen wir Sie mit unserer FN-Gartenserie „Aufgeblüht“ ein Stück durch diese spannende Zeit begleiten. Aus den verschiedensten Blickwinkeln nehmen unsere Autoren dabei das große Thema Garten in den Blick. Viel Freude bei der Lektüre.