Empörung und Wut in der Stadt

Wenn sich Empörung gegen Missstände richtet, ist das wichtig und gut. Wenn aber Empörung und Wut die Bevölkerung spaltet, ist das nicht ungefährlich. Vor diesem Hintergrund hat Theresia Walser ihre „Empörten“ auf die Bühne gebracht.

Tauberbischofsheim. So gab es gleich zu Beginn der Aufführung der Badischen Landesbühne eine skurrile Situation – während draußen auf der Straße „Wir sind das Volk“ gegrölt wird, singen die Protagonisten im Rathaus in scheinbarer Einigkeit „Kein schöner Land in dieser Zeit, als hier das unsere weit und breit“.

Aber so ganz einig war man drinnen nicht, im Gegenteil, es herrschte Wahlkampfstimmung. Eigentlich wäre etwas anders viel angebrachter gewesen, schließlich stand man kurz vor einer Trauerfeier: Ein junger Mann war mit seinem Auto in eine Menschenmenge gerast, es gab viele Verletzte, der Fahrer und ein muslimischer Mitbürger kamen dabei ums Leben.

Ein Attentat oder ein Unfall?

War es, wie sofort gemutmaßt wurde, ein Attentat (glaubte doch jemand den Ruf „Allahu Akbar“ gehört zu haben), war es Selbstmord, ein Amoklauf oder einfach nur ein Unfall? Die Identität des Verursachers dieses Crashs war nicht mehr feststellbar, da der Unfall-Fahrer komplett entstellt war.

Nur die amtierende Bürgermeisterin Corinna Schaad weiß, dass der Schuldige ausgerechnet ihr Halbbruder Moritz ist, denn sie hat ihn an seinem markanten Tattoo am Knöchel erkannt.

Würde das bekannt, wäre das tödlich – das Aus für ihre Karriere, denn es herrscht Wahlkampf. Mit Hilfe ihres anderen Bruders Anton entführt sie die Leiche aus der Friedhofshalle und versteckt sie in der alten Truhe im Rathaus. Und diese Truhe hat schon so manches erlebt – angeblich habe Luther sich in ihr versteckt, Hitler wollte man vermeintlich in ihr aus dem Bunker bringen und auch Stalins Schnurrbart habe zeitweilig darin Platz gefunden. Während also die Leiche in der Truhe ruht, geht es draußen in der Rathaushalle laut, feindlich und irrational zu. Da ist auf der einen Seite die so tolerant scheinende Bürgermeisterin, die sogar das Kreuz abhängen lassen will, um es allen Religionen und Kulturen in Irbertsheim recht zu machen, die aber andererseits gnadenlos Mieter aus ihren günstigen Häusern vertreibt, um auf diesen Grundstücken ein Industriegebiet mit zweifelhaften Geschäftspartnern errichten zu lassen. Im Kampf um den Bürgermeistersessel ihre schärfste Gegnerin, Elsa Lerchenberg, die die Plattform nutzt, um ihre rechtspopulistischen Plattitüden auszuposaunen und auch quasi aus Versehen den rechten Arm hebt. Zwischen den Fronten steckt der wetterwendische Amtsbote Pilgrim, den beide Wahlkämpferinnen auf ihre Weise zu instrumentalisieren suchen; Anton, dem die Schwester verbieten will, die Gedichte seines Bruders Moritz auf der Trauerfeier vorzulesen, sowie Frau Achmedi, Tochter des Opfers, die sich vergeblich bei der Trauerfeier Musik von Puccini wünscht, weil das der Lieblingskomponist ihres Vaters war.

Phrasen einer vergifteten Debatte

Stattdessen will ihr Frau Schaad (weil sie Puccini nicht leiden kann) ohne jede Empathie eine letztlich seelenlose Medaille überreichen lassen, an der die junge Frau aber nicht das geringste Interesse hat. Und wo eigentlich eine würdevolle Stimmung herrschen sollte, soll doch gleich die Trauerfeier stattfinden, besteht eine Situation, die geflutet wird vom Phrasenmüll einer vergifteten Migrations- und Integrationsdebatte. Und man könnte, so man wollte, auch so manch Symbolträchtiges hinter allem Geschehen entdecken.

Da steht im Vordergrund erst einmal die angeblich wohl über 500 Jahre alte Truhe, auf die Elsa Lerchenberg steigt, um die Situation zu beherrschen und die Geschichtshoheit zu gewinnen, um größer zu erscheinen als sie ist. Um das Kreuz, das hier wohl eher für deutsche Wertekultur und Identität stehen soll als für christlich-religiöse Überzeugung, („Religion ist bei uns Eigenbedarf“) gibt es dennoch darum ein unwürdiges Geschachere.

Carola Schaad will es aus falschverstandener Toleranz weghaben, Elsa Lerchenberg beharrt darauf, dass es hängen bleibt – bis die junge Muslima das Gezerre ad absurdum führt und das Kreuz energisch wieder aufhängt – allerdings verkehrt herum.

Auch den verschiedenen Paar Schuhen könnte man eine besondere Bedeutung beimessen.

Da sind zunächst die schmutzigen Gummistiefel der amtierenden Bürgermeisterin, deren Handeln mit dem Diebstahl der Leiche ihres Bruders alles andere als eine saubere Sache war.

Dann schlüpft sie in Herrn Achmedis Schuhe, die eigentlich mit in seinen Sarg sollten, bildeten sie doch quasi sein ganzes Leben ab („Sein Leben lang ist er darin gelaufen und immer haben sie dabei geknarzt. Jetzt sind sie stumm“) und als drittes Paar schließlich nimmt sie sich die ihres verstorbenen Bruders.

Eine reife Leistung der fünf Akteure, die alle in ihrer Rolle überzeugen konnten und am Ende ihren verdienten Beifall bekamen – ganz anders als bei der Uraufführung vor zwei Jahren im Rahmen der Salzburger Festspiele, wo das Stück ausgebuht wurde.