Emil Burger für 75-jährige Mitgliedschaft geehrt

Tauberbischofsheim. Die Mitglieder der Kolpingsfamilie Tauberbischofsheim trafen sich zur Vorabendmesse des 2. Advents in der Stadtkirche St. Martin.

Aufgrund der Coronasituation fand eine Kolpingfeier im Winfriedheim nicht statt. Die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften konnten aber in der Kirche durchgeführt werden. Das linke Bild zeigt (von links) Kolpingbannerträger Thomas Epp, Willi Burger für 40 Jahre, Bernhard Holler und Ruthard Stein für jeweils 55 Jahre, Vorsitzender Jürgen Geier für 30 Jahre und Rosemarie Geier (für 10 Jahre). Dahinter der stellvertretende Vorsitzende Martin Henneberger. Die Kolpingmitglieder Manfred Nenno (für 25 Jahre) und Margarete Günther (für 35 Jahre) konnten aus gesundheitlichen Gründen nicht persönlich teilnehmen.

Besonderes Jubiläum

Ein besonderes Mitgliedsjubiläum wurde Emil Burger zuteil. Das Kolpingwerk Deutschland, Köln und die Kolpingsfamilie Tauberbischofsheim ehrten ihn für 75 Jahre Mitgliedschaft (die Ehrung fand aufgrund seines fortgeschrittenen Alters bei ihm zu Hause statt). Emil Burger trat im Jahre 1946 in die Kolpingsfamilie ein und gehörte zu den Mitgliedern, die nach dem zweiten Weltkrieg den katholischen Sozialverband in Tauberbischofsheim mit aufgebaut haben. Unzählige Projekte der folgenden Jahre, an denen sich die Kolpingsfamilie beteiligte, mussten in der Stadt bewältigt werden. Emil Burger war einer der „Pioniere“, der tatkräftig geholfen hat. Aufgrund seines großen Engagement, wurde Burger im Jahre 2015 zum Ehrenmitglied der Kolpingsfamilie Tauberbischofsheim ernannt. Das Bild zeigt (von link) Kaplan Arul Arockiasamy, Vorsitzenden Jürgen Geier, Jubilar Emil Burger, Stellvertretenden Vorsitzenden Martin Henneberger und den früheren Vorsitzenden Georg Maluck. / gm