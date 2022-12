Tauberbischofsheim. Interkulturelle Elternmentoren und -innen setzen sich ehrenamtlich für eine stabile und partnerschaftliche Zusammenarbeit von Eltern, Kindertagesstätten und Schulen ein. Die Stadt Tauberbischofsheim hat in Kooperation mit der Elternstiftung Baden-Württemberg unter dem Motto „Eltern stärken Eltern“ Menschen mit sprachlichen und kulturellen Kompetenzen gesucht, die sich für diese Aufgabe qualifizieren möchten. Nun erhielten vier Frauen den Nachweis für ihre erfolgreich abgeschlossene Schulung als interkulturelle Elternmentoren. Die Zertifikate sind in einer Feierstunde in der Christian-Morgenstern-Grundschule übergeben worden

Eltern nehmen eine tragende Rolle im Bildungssystem ein. Auf Deutsch und in weiteren Sprachen unterstützen Elternmentoren Eltern mit Migrationshintergrund beispielsweise bei Elterngesprächen in indertagesstätten und Schulen. In einer Basisschulung mit sechs Modulen wurden die ehrenamtlichen Elternmentorinnen für ihre neue Aufgabe qualifiziert. Die ausgebildeten Elternmentorinnen werden auf die Schulen und Kindertagesstätten zugehen und nach dem Motto „wir sind für Sie da“ Unterstützung anbieten. Für die Beratung und als Treffpunkt steht ein Raum im Netzwerk Familie in der Schmiederstraße zur Verfügung.