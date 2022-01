Elf Instrumente übergeben

Tauberbischofsheim. Die Bläserklasse der Richard-Trunk-Musikschule freut sich über elf neue Holzblasinstrumente inklusive Notenmaterial. Als Vertreter der Bürgerstiftung übergaben Prof. Dr. Thomas Müller und Bürgermeisterin Anette Schmidt die Instrumente an Musikschulleiter Christoph Lewandowski.

Bürgermeisterin Anette Schmidt bedankte sich bei den Unterstützern und erklärte: „Seit über 20 Jahren engagieren sich die Bürgerinnen und Bürger von Tauberbischofsheim in der Bürgerstiftung. Ich freue mich sehr, dass so jedes Jahr die Jugend und die Musik mit einem festen Betrag gefördert werden kann.“ Ihr Dank ging an alle, „die dieses nachhaltige Engagement ermöglichen“.

Neue Klarinetten und Saxophone

2021 sei die Finanzierung sogar deutlich höher ausgefallen als in den Vorjahren. Sechs Saxophone und fünf Klarinetten kommen jetzt der Bläserklasse zugute, die im Schulzentrum am Wört unterrichtet wird.

Das Erlernen eines Musikinstrumentes beeinflusst die Entwicklung von Kindern auf vielen Ebenen äußerst positiv. Musik spricht nahezu alle Sinne an. Besonders das Musizieren in der Gruppe fördert das soziale Know-how. Alle hofften, dass die Auftritte der Nachwuchsmusiker bald wieder das kulturelle Leben in Tauberbischofsheim bereichern werden. pm

