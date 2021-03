Main-Tauber-Kreis. In der Reihe der digitalen Fachgespräche auf der Online-Plattform Instagram traf sich der Landtagsabgeordnete für den Main-Tauber-Kreis, Professor Dr. Wolfgang Reinhart, mit dem Parlamentarischen Staatssekretär aus dem Bundeswirtschaftsministerium, Thomas Bareiß (MdB), zum Austausch. Im Mittelpunkt des Gesprächs standen dabei die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die zahlreichen Hilfsmöglichkeiten aus Land und Bund durch Förderprogramme für die unterschiedlichen Branchen der Wirtschaft.

AdUnit urban-intext1

Die verfügbaren Hilfsgelder erfreuten sich großer Nachfrage und könnten aktuell nach einigen Anlaufschwierigkeiten auch jeweils zeitnah ausgezahlt werden, sofern die entsprechenden Voraussetzungen gegeben seien. Bareiß unterstrich, dass die so genannte Überbrückungshilfe 3, die erst kürzlich gestartet wurde, die bestehenden Hilfen des Bunds ergänze und bisherige Förderlücken schließe. Dank konstruktiver Unterstützung auch seitens der EU-Ebene, seien nun auch Hilfen in Millionenhöhe als Abschläge möglich, ohne dass dies gegen Beihilferecht verstoße.

Bareiß, der in seiner Funktion auch Beauftragter für den Mittelstand und Tourismus der Bundesregierung ist, bekräftigte, dass gerade der wichtige Mittelstand im Land, der das Rückgrat des heimischen Wohlstands bilde, gestärkt aus der Krise hervorgehen müsse. Die Flexibilität von mittelständischen Betrieben und der Unternehmergeist von seit oftmals vielen Generationen in Familienhand geführten Betrieben sei ein absoluter Vorteil gegenüber internationalen Großkonzernen. Hier habe er auch viele positive Signale im Nachgang der Fördermöglichkeiten aus Bund und Land empfangen. Reinhart ergänzte, dass der von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ins Spiel gebrachte digitale Impfpass, sofern dieser bis zum Sommer umgesetzt werden könne, ein wichtiger Schritt hin zu einer Normalisierung besonders für den Tourismus sei. „Sich ohne Grenzen im geeinten Europa zu bewegen ist ein Grundgedanke der europäischen Idee.“ Diesen müsse man weiterverfolgen, da die Freizügigkeit in der EU entscheidend zum gemeinsamen Erfolg und Wohlstand beigetragen habe. Mit der Verlängerung der Stabilisierungshilfen für das Hotel- und Gaststättengewerbe habe die Landesregierung auf Unions-Initiative hin auch in diesem Bereich die Weichen in die richtige Richtung gestellt.

Einig waren sich die Diskutanten, dass oberste Prämisse der weiteren Förder- und Hilfsmaßnahmen sein müsse, dass „Existenzen geschützt werden“. Hier müsse auch in die Zukunft gedacht werden – an eine Zeit nach der Pandemie. So sei der Ausbau der modernen Infrastruktur weiter wichtiges Ziel, um international wettbewerbsfähig zu bleiben. Den Schatz der heimischen Unternehmenskultur gelte es zu wahren und zu mehren. pm