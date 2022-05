Einzäunung nötig wegen Vandalismus

Schritt für Schritt kommen die laufenden Baumaßnahmen des Zweckverbandes Wasserversorgung Mittlere Tauber voran. Bei der Verbandsversammlung gab’s einen Sachstandsbericht.

Tauberbischofsheim. Bis auf den Bereich Grünbachgruppe herrscht rege Betriebsamkeit auf dem baulichen Sektor. Nachfolgend ein kurzer Überblick:

Zweckverband in Kürze Mit Schreiben von Ende März bestätigt das Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt die Gesetzmäßigkeit des Wirtschaftsplans 2022 des Zweckverbandes Wasserversorgung Mittlere Tauber. Somit ist der Wirtschaftsplan für das laufende Jahr behördlich genehmigt. Der Zweckverband bekommt aus dem Förderprogramm 2022 unterstützende Gelder in Höhe von 5,478 Millionen Euro. Folgende Maßnahmen sind dafür vorgesehen: Leitungsbau Werbach – Gamburg, Sanierung Brunnen Gamburg 3 und 4, Sanierung/Erneuerung Brunnen Impfingen 3 und 6, Leitungsbau Königshofen – Brunnen 7514B, Sanierung/Erneuerung Brunnen 7514B.

Abschnitt 1, Wasserwerk (Einbau Enthärtungsanlage: Wie in der Verbandsversammlung in der Kreisstadt zu erfahren war, ist die Gitterrostebene im Wasserwerk eingebaut. Die Montagearbeiten für die Verfahrenstechnik sollen in rund eineinhalb Wochen erfolgen, bevor die Elektrik installiert wird. Mit der Inbetriebnahme der Anlage wird im September gerechnet.

Abschnitt 3, Lauda-Königshofen: Die Leitungsbautätigkeiten vom Pumpwerk Lauda Süd zum Pumpwerk Königshofen sind so gut wie abgeschlossen. Wegen Problemen bei den Materiallieferungen gibt es bauzeitliche Verzögerungen. Wenn die Firma Siemens nach Pfingsten die Fernwirktechnik in das neue Königshöfer Pumpwerk eingebaut hat, werden die Messestädter über den neuen zentralen Hochbehälter der Stadt Lauda-Königshofen versorgt. Zudem gilt es Abbruch und Verfüllung des alten Brunnens sowie der Neubau des Brunnens Königshofen zu bewerkstelligen. Und im Brunnenfeld Lauda Süd stehen Abbruch und Neubau der Brunnen Süd 3 und 4 von August bis Ende des Jahres an.

Abschnitt 4, Tauberbischofsheim: Die Brunnen in Dittigheim sind wieder in Betrieb. An den Brunnen 5 und 6 werden noch Blocksätze zum Abfangen der Böschungen gesetzt, ebenso die Erdauffüllung mit Ansaat bis Ende Juni durchgeführt. Ursprünglich war eigentlich angedacht, aufgrund möglicher Hochwasserereignisse auf die Einzäunung der Brunnenbauwerke zu verzichten. Da sie allerdings vermehrt als „Party-Location“ genutzt werden und der Zweckverband Schäden durch Vandalismus feststellt, ist für die Bauwerke jetzt doch eine Umzäunung vorgesehen. Der Leitungsbau von der Kläranlage Tauberbischofsheim bis zum Pumpwerk Impfingen schreitet kontinuierlich voran. Für Anfang Juli ist nahe des Tauberbischofsheimer Stadtteils die Tauber-Querung vorgesehen

Abschnitt 5, Werbach: Im Augenblick wird der Anschluss von Werbach an das Pumpwerk Impfingen in die Tat umgesetzt. Die Rohrwasserleitung sowie die beiden Reinwasserleitungen sind auf einer Länge von etwa 2,1 Kilometern bereits verlegt. Der Abzweigschacht Werbach wird als Fertigbauteilwerk geliefert und versetzt, danach erfolgt die Einbindung des Schachtbauwerks. Für Mitte Juni steht die Querung der L 506 Werbach – Impfingen an, wofür die Vorbereitungen laufen. Sie geschieht in offener Bauweise – unter Vollsperrung des Abschnitts. Hierfür sind zwei Wochen ins Auge gefasst, dann werden Umsetzen und Leitungsbau bis zum Kellerbrunnen weitergeführt.

Wie im Rahmen der Verbandsversammlung bekannt wurde, befinden sich die laufenden Baumaßnahmen derzeit im kalkulierten Kostenrahmen. Beim Leitungsbau im Bereich von Tauberbischofsheim/Impfingen sind beim vorgesehenen Umbau des Pumpwerks Impfingen und der beiden dazugehörigen Brunnen weitere Leitungsbauarbeiten mit entsprechenden Kosten vonnöten, die bislang nicht im Förderrahmen enthalten sind. Zur Finanzierung und Abwicklung dieser zusätzlichen Maßnahmen stimmen sich die Verantwortlichen mit dem Landratsamt Main-Tauber ab. Die geplante Anpassung der Versorgungskonzeption soll zu Kosteneinsparungen beim späteren Umbau des Pumpwerks Impfingen führen.

Beim Leitungsbau im Bereich Werbach ist auf 50 Metern Länge ein hydraulischer Grundbruch aufgetreten. Deshalb wurde für die Verlegung der Versorgungsleitungen eine geschlossene Wasserhaltung eingerichtet, deren Mehrkosten durch Einsparungen in anderen Bereichen ausgeglichen werden sollen.