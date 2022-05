Einweihung des Arboretums

Tauberbischofsheim. Das im Winter erbaute Arboretum am Stammberg in Tauberbischofsheim wird nun am Samstag, 7. Mai, feierlich eingeweiht. Hierzu ist die Bevölkerung willkommen. Der Vorstand des Kreisverbands Main-Tauber der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) eröffnet um 11 Uhr an diesem Tag zusammen mit der Bürgermeisterin Anette Schmidt und dem Vorsitzenden des Landesverbands der SDW Baden Württemberg die Veranstaltung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach Grußworten und Ehrungen wird die Fläche mit den über 30 angepflanzten und beschilderten Großbäumen feierlich eingeweiht. Eine kleine Führung durch das Gebiet und zwei Baumpflanzungen runden das Ereignis ab.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2