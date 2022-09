Einst Heimat des Tauber-Franken-Boten

Tauberbischofsheim. In unserer Serie „Nachgeschaut in Büscheme“ fällt der Blick dieses Mal auf das ehemalige Görres-Haus am Sonnenplatz.

Ein seltener Schnappschuss ist einem unbekannten Fotografen vor dem sogenannten „Görres-Haus“ –damals Buch- und Kunsthandlung Bott – gelungen. Wohl während des Kaisermanövers im Taubertal im September 1909 legte hier eine Reiterabteilung eine Rast ein. Am linken Bildrand erkennt man das Haus, in dem der „Tauber-Franken-Bote“, der „Vorläufer“ der FN, seinen Verlag und Druckerei hatte. Nach der Neugestaltung des Sonnenplatzes wird die Freifläche als Außenbewirtung für das im Görres-Haus untergebrachte Eiscafé genutzt. bege