Einst ein Spezialgeschäft für Obst, Wein und Gartenbau

Tauberbischofsheim. In unserer Serie „Nachgeschaut in Büscheme“ fällt der Blick dieses Mal auf das ehemalige Geschäft Löhr in der Tauberbischofsheimer Innenstadt. Auch bei der Suche nach dem „Spezialgeschäft für Obst- Wein & Gartenbau“ von Wilhelm Löhr, muss man sich in Büscheme schon einigermaßen gut auskennen oder auf Details achten, die das Gebäude in der Blumenstraße zwischen dem Rathaus und der Mediothek charakterisieren. Besonders der Hofbereich wurde deutlich verändert und im Gebäude ist ein Teil der Stadtverwaltung untergebracht. Die an der Straßenseite eingelassene Sandsteintafel weist auf das Jahr 1835 hin und befindet sich, ebenso wie die wuchtigen, säulenartigen Torhalterungen, noch am angestammten Platz. Davon, dass einst dort Wein und Obst verkauft wurde, zeugt nichts mehr. bege

