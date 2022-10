Einst ein beliebter Anlaufpunkt

Tauberbischofsheim. In unserer Serie „Nachgeschaut in Büscheme“ fällt der Blick dieses Mal auf die Erfrischungshalle an der Tauberkreuzung. Eine jahrzehntelang beliebte Anlaufstelle am Rande des Kreuzungsbereichs der Wertheimer- und Würzburger Straße, war die Erfrischungshalle – im Volksmund eher „Ständle“ genannt. Hier konnte man kurz anhalten und schnell eine Zeitschrift, Tabakwaren oder Getränke kaufen, bei Bedarf sogar dem nörgelnden Kind auf dem Rücksitz ein Eis. Schon lange ist die Erfrischungshalle an diesem markanten Punkt in der Kreisstadt Geschichte, ebenso wie die herrliche Baumallee, die einst bis zur Tauberbrücke geführt hatte. bege

