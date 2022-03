Einsatz der Schulsozialarbeit wird mehr honoriert

Main-Tauber-Kreis. Der Jugendhilfeausschuss des Main-Tauber-Kreises tagte im Landratsamt. Auf der Tagesordnung standen ein Rückblick auf die Kinder- und Jugendhilfe 2021 und ein Ausblick auf 2022. Wichtige Themen der Sitzung waren die Schulsozialarbeit und die Betreuung in den Kindertageseinrichtungen. Zur Sprache kam auch die Arbeit des Sportjugend-Fördervereins Main-Tauber.

Nicht zuletzt die Corona-Pandemie hat deutlich gemacht, wie wichtig die Arbeit von Schulsozialarbeiterinnen und -sozialarbeitern geworden ist, als Unterstützung für Schüler, aber auch für die Lehrer. Die Sozialpädagogen fördern im Schulalltag und sind Streitschlichter, beraten aber auch individuell. Sie gehen auf die Anliegen der Kinder und Jugendlichen ein und stehen für vertrauliche Gespräche zur Verfügung. Sie sind damit Partner von Schülern, Eltern und der Schulleitung vor Ort. In 15 Kommunen des Main-Tauber-Kreises gehört die Schulsozialarbeit zwischenzeitlich zum Angebot an Grund- und Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen und den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ), in denen Schüler mit besonderem Unterstützungsbedarf beschult werden.

Der Jugendhilfeausschuss begrüßte die vorgeschlagene verbesserte Förderung durch den Main-Tauber-Kreis und stimmte einer Erhöhung der Personalkostenförderung rückwirkend zum 1. Januar zu. Der Landkreis hat sein Engagement für die Schulsozialarbeit an die Förderung des Landes Baden-Württemberg angeglichen und gewährleistet damit die teilweise Finanzierung der Fachkräfte an den Schulen.

Einen weiteren Einblick in die vielfältigen Aufgaben der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit bot der Bericht des Sportjugend-Fördervereins Main-Tauber. Er ist Träger der Sportassistentenausbildung, organisiert internationale Jugendbegegnungen und Freizeiten für Kinder- und Jugendliche und sieht sich dabei besonders dem Thema Inklusion verpflichtet. Der Kindergartenalltag und seine Herausforderungen war auch Thema der Sitzung des Jugendhilfeausschusses. Kinderkrippen, Kindergärten, Horte für Schulkinder sowie Tagesmütter und -väter ermöglichen Eltern nicht nur die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Sie sind für die Jüngsten zu einer unverzichtbaren Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsinstitution neben dem Elternhaus geworden.

Um sich ein gründliches Bild zu machen, hat das Jugendamt beispielhaft die Erzieher der mehr als 40 Kindertageseinrichtungen in Lauda-Königshofen, Tauberbischofsheim und Wertheim zur Arbeitssituation in ihren Einrichtungen befragt. Zusammen mit der Evangelischen Fachhochschule Nürnberg wurde zuvor ein Fragebogen ausgearbeitet. Dabei wurden die Anliegen der Kinder mit höherem Unterstützungsbedarf besonders in den Blick genommen. Einen großen Förderbedarf bei den ihnen anvertrauten Kindern sehen die Fachkräfte bei deren Spracherwerb. Das Erlernen der Sprache ist für sie elementar und sollte daher aus ihrer Sicht besonders durch alltagsintegrierte Förderangebote unterstützt werden. Aber auch über den Spracherwerb hinaus bestätigen die Erzieherinnen und Erzieher einen großen Bedarf an Einzelförderungen und Integrationshilfen, die die individuellen Bedürfnisse des jeweiligen Kindes berücksichtigen. Die Mitarbeitenden in den Kindertagesstätten sprachen sich für eine qualifizierte Unterstützung durch eine pädagogische Fachberatung aus, die sie in ihrem Berufsalltag unterstützt. Vor allem die bereits gewährten Integrationshilfen, aber auch den Wunsch nach einer unterstützenden Fachberatung, gilt es nun weiterzuverfolgen. Der Jugendhilfeausschuss beauftragte die Verwaltung, weitere Details zu klären und zur Entscheidung in die zuständigen Gremien einzubringen.

Ergänzend beschrieb das „Kirchliche Kita-Netz evangelischer und katholischer Träger der Kindertagesstätten im Main-Tauber-Kreis“ den Kindergartenalltag aus Trägersicht und stellte dem Jugendhilfeausschuss seine Empfehlungen zur Sicherung der Qualität in der Kita-Arbeit vor. lra

