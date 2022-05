Eine Zeitreise mit Schlaglöchern

Distelhausen. Bayerns bekanntestes Komödianten-Ehepaar Herbert und Schnipsi geht auf Tour mit seinen schönsten Nummern aus 35 Bühnenjahren. So lange stehen Hanns Meilhamer und Claudia Schlenger alias „Herbert und Schnipsi“ mittlerweile gemeinsam auf der Bühne. Der perfekte Zeitpunkt, um sich endlich an ein Best-of-Programm namens „Zeitreise mit Schlaglöchern“ zu wagen. Die Nummern vereinen eine hohe Pointendichte mit berührenden Momenten. Aber nicht nur die Sketche heizen richtig ein. Auch bei den Liedern wurde ein Querschnitt gewählt, der sich sehen lassen kann.

Sowohl Fans als auch Neueinsteiger kommen hier voll auf ihre Kosten. Claudia Schlenger und Hanns Meilhamer nehmen ihre Zuschauer mit auf eine so komische wie berührende Zeitreise durch die letzten 35 Jahre.

Am Donnerstag, 19. Mai, gastieren die beiden um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) in der Alten Füllerei in der Distelhäuser Brauerei in Distelhausen

Tickets gibt es unter www.distelhaeuser.de/tickets.