Eine Idee wird Realität

Ein Gang durch das Kirchenjahr mit Orgelchorälen und Kirchenliedern aus Gotteslob oder Gesangbuch ist auf der CD „Venite, adoremus“ zu hören, die Ende Oktober in der Stadtkirche St. Martin aufgenommen wurde und jetzt erhältlich ist.

Tauberbischofsheim. Manchmal fügen sich die Dinge einfach. Eine Idee, die der Vor-Vorgänger der jetzigen katholischen Bezirkskantorin Julia Kohler schon lange hatte, wurde in einer Blitzaktion umgesetzt: die Aufnahme einer CD.

2 Bilder Dekan Thomas Holler, Julia Kohler und Thomas Drescher mit der CD „Venite, adoremus“. © Heike von Brandenstein

Thomas Drescher, der von 1983 bis 1991 Bezirkskantor in Tauberbischofsheim war, liebt die Winterhalter-Orgel in der Stadtkirche St. Martin.

Wann immer er Gelegenheit hat, spielt er auf dieser Königin der Instrumente, deren Einbau er 1989 höchstselbst begleitet hat. In diesem Jahr wurde sie einer klanglichen Revision unterzogen und frisch gestimmt. Das war der ideale Zeitpunkt, um den Plan in die Realität umzusetzen.

Feuer und Flamme

Julia Kohler war sofort mit Feuer und Flamme dabei, als sie von Thomas Drescher gefragt wurde, ob sie mitmache und den Projektchor leite. Um den zusammenzutrommeln, griff Drescher auf seine ehemaligen C-Schülerinnen und Schüler zurück. Rund 60 hatte er während seiner Zeit in Tauberbischofsheim ausgebildet. Bei einem Treffen vor fünf Jahren wurden alte Kontakte wieder aufgefrischt, Adressen ausgetauscht. Diese früheren Eleven, die jetzt noch zwischen Buchen und Lauda sowie rechts und links von der Taubertalachse leben, schrieb er an und fragte, ob sie nicht Lust hätten, in einem Chor mitzusingen.

Notengeübte Sängerinnen und Sänger könnten gern mitgebracht werden. So formierte sich der 27-köpfige Projektchor, der sich den Namen „camerata vocale“ gab. Die meisten der ehemaligen C-Schüler leiten selbst Chöre und sind Organisten in Gemeinden. Horst Berger ist Kirchenmusiker an St. Oswald in Buchen.

Vier Wochen vor der ersten anberaumten Probe wurden die Noten verschickt. „Die Sänger kamen sehr gut vorbereitet“, so Julia Kohler. Nur drei Proben sollten bis zur Aufnahme reichen, denn alle sind es gewohnt, vom Blatt zu singen. Allein die gemeinsame Stimmung, den Feinschliff galt es, minuziös zu erarbeiten.

Die Aufnahmen selbst fanden Ende Oktober in der Stadtkirche St. Martin durch Diplom-Tonmeister Christoph Drescher, dem Sohn von Thomas Drescher, statt. Er sorgte auch für den Schnitt, die Mischung und das Mastering.

„Die Idee zur CD hatte ich bereits vor 30 Jahren, als die Orgel gebaut wurde“, so Thomas Drescher. Und jetzt wurde das, was lange währt, binnen kurzer Zeit umgesetzt. Was sich hören und erfahren lässt, sind sechs Paare aus Orgelchoral und Kirchenlied, die durch das Kirchenjahr führen: Advent, Weihnachten, Heilige Drei Könige, Passion, Ostern und Pfingsten.

Eine ausführliche Erläuterung zu den Komponisten und ihren eingespielten Werken finden sich ebenso im Booklet der CD wie Namen und Bilder der Mitwirkenden und einleitende Worte von Thomas Drescher.

Sowohl Thomas Drescher als auch Julia Kohler und Dekan Thomas Holler freuen sich über das Ergebnis.

„Da ist mit geringem Zeitaufwand etwas Hochwertiges entstanden“, so die Bezirkskantorin.

Im Einstandsjahr gleich eine CD mitzugestalten, gelingt auch nicht jedem.

Zudem hatte sie mit diesem Projekt das Glück. einen tieferen Einblick in die kirchenmusikalische Szene der Region zu werfen und Leute kennenzulernen. „Der schönste Effekt wäre, dass es mit der Kirchenmusik in der Region wieder weitergeht“, sagt sie.

Dekan Thomas Holler sieht den Titel der CD „Venite, adoremus“ (Kommt, lasset uns anbeten) gleichsam als Aufforderung an die Sängerinnen und Sänger und ideal auf Weihnachten, dem Fest der Menschwerdung, gemünzt.

Schließlich gehe es der Kirche darum, Dinge ganzheitlich zu vermitteln und als Kirche mitten unter den Menschen zu agieren.

Mit der CD gelte es, Menschen mit den Schätzen der Kirchenmusik anzusprechen.

Thomas Drescher erhofft sich, dass die Sänger Multiplikatoren für weitere kirchenmusikalische Projekte sein werden. Am 5. Februar wird es ein Nachtreffen des Projektchores geben, der Ausschnitte aus der CD um 17 Uhr präsentiert und für die Gemeinde erlebbar macht.