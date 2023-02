In der Schulkindbetreuung der Grundschule am Schloss haben bis Ende Januar im Schnitt 30 Kinder an der warmen Mittagsverpflegung teilgenommen. Allerdings waren die räumlichen Voraussetzungen nicht optimal dafür. Jetzt wurde mit der Cafeteria des Matthias-Grünewald-Gymnasiums eine bessere Lösung für die Mittagspause gefunden.

In Begleitung

Dorthin geht es in Begleitung der

...