Eine „göttliche Komödie“ zum Auftakt

Die Badische Landesbühne kehrt nach der langen coronabedingten Spielpause auf die Bühne zurück. Am Montag, 14. Juni, um 20.30 Uhr wird Molières Komödie „Amphitryon“ auf dem Schlossplatz in Tauberbischofsheim zu sehen sein.

Tauberbischofsheim. Endlich wieder Theater. Die Badische Landesbühne spielt nach langer Corona-Zwangspause wieder. Zum Auftakt gibt es am Montag, 14. Juni, Molières Verwechslungskomödie „Amphitryon“ unter freiem Himmel auf dem Tauberbischofsheimer Schlossplatz.

Zum Inhalt: Vom drögen Leben auf dem Olymp angeödet, hat Göttervater Jupiter ein Auge auf die schöne Alkmene geworfen und sehnt sich nach einer heißen Liebesnacht mit ihr. Dass das Objekt seiner Begierde mit dem Feldherrn Amphitryon verheiratet ist, kann den Gott nicht von seinem Ansinnen abbringen. Zumal der Krieger gerade nicht zu Hause ist, sondern auf dem Schlachtfeld steht. In der Gestalt Amphitryons steigt Jupiter vom Olymp herab und feiert mit Alkmene das vermeintliche Wiedersehen.

Damit der Schwindel nicht auffliegt, lässt er sich von seinem Götterboten Merkur begleiten, der kurzerhand in die Rolle von Amphitryons Diener Sosias schlüpft.

So bahnt sich ein turbulentes Verwechslungschaos an: Während Merkur Schmiere steht, damit niemand das amouröse Abenteuer seines Vorgesetzten stört, ist der echte Sosias auf dem Weg zu Alkmene, um ihr die baldige Rückkehr ihres siegreichen Mannes anzukündigen.

Die Doppelgänger treffen aufeinander – mit schmerzhaften Folgen. Als Sosias seinem Herrn von der unheimlichen Begegnung berichtet, hält dieser ihn für völlig verrückt. Aber bald muss auch Amphitryon an seinem Verstand zweifeln und erkennen, dass er ebenfalls einen Doppelgänger hat, der ihm Identität und Ehefrau streitig macht. Der Krieger tut, was er am besten kann: kämpfen. Aber die Götter wollen ihr Spiel noch lange nicht beenden. Lustvoll halten sie die Menschen zum Narren und lösen eine rasante Welle von Verwechslungen, Verwirrungen und heftigen Gefühlen aus.

Arne Retzlaff inszeniert die Komödie als wilden Ritt durch Freud und Leid der Liebe. „In dieser Komödie ist wahnsinnig viel los auf der Bühne: Figuren hassen und lieben, streiten und versöhnen sich, fordern sich immer wieder von Neuem gegenseitig heraus, spielen miteinander“, so der Regisseur.

„Die Arbeit an Molières Stück hat uns viel Spaß gemacht und wir freuen uns riesig darauf, endlich wieder spielen zu können.“ Für das Publikum besteht dabei akute Ohrwurm-Gefahr, denn begleitet wird das Bühnengeschehen von zahlreichen Hits von Abba. Auch die bunten Kostüme und das Bühnenbild von Georg Burger stehen ganz im Zeichen heiterer Unterhaltung an lauen Sommerabenden.

Die Vorstellung findet unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg statt.

Info: Karten im Vorverkauf gibt es bei Schwarz auf Weiss Buchhandel, Telefon 09341/7768 (E-Mail: schwarzaufweiss@tauberbuch.de).