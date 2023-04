Eine ganz besondere Biologie-Stunde

Tauberbischofsheim. Wenn man hier einen Waldspaziergang macht, begegnen einem viele Bäume – alte und junge, Nadel- und Laubbäume, schlanke, die weit in die Höhe reichen, hin und wieder auch einmal so dicke, dass man mindestens zwei Personen braucht, um sie zu umarmen.

Aber es gibt auch Bäume, die ganz andere Dimensionen aufweisen, dazu müsste man allerdings in weit entfernte Regionen, in anderen Kontinente reisen. Das war jedoch nicht nötig bei der Kinder-Uni, denn Ewald Weber, Biologe und Pflanzenökologe an der Uni Potsdam, hatte seinem interessierten Publikum so einige rekordverdächtige Pflanzen mitgebracht. Natürlich nicht in echt, sonst hätte es ganz andere Räumlichkeiten als das Tauberbischofsheimer Gründerzentrum gebraucht. Und auch seine Anreise mit der Bahn („da war ich ganz schön lange unterwegs“) wäre mit solchen Goliaths ganz schön schwierig (wenn nicht gar unmöglich ) gewesen. Aber er hatte eine ganze Reihe von Bildern dabei von ganz besonderen Gewächsen, Blüten, Früchten und Samen.

Allerdings sagen Bilder allein nicht unbedingt etwas über deren Ausmaße aus, dazu braucht es schon eine Vergleichsgröße. Das war eine Abbildung des Eiffelturms, von dem die Jungen und Mädchen auch wussten, dass er sehr hoch ist – insgesamt über 300 Meter!Dann ging es erstmal nach Kalifornien, wo die größten Hölzer der Welt wachsen – die Mammutbäume, Küsten- und Riesenmammutbäume, um genau zu sein. Bis zu 135 Meter hoch und zwölf Meter breit wird so ein Gigant. Und was zwölf Meter sind, das durften dazu zwei Kinder mit einer Schnur zeigen – die reichte durch den ganzen Saal und brachte so manche mit einem „Wow“ zum Staunen.

Einen ganz anderen Rekord gibt es beim recht komisch aussehenden Affenbrotbaum aus Afrika („der heißt auch Baobab“ wusste dazu ein Mädchen ganz genau) mit seinem Stamm wie ein dickes Fass. Bis zu 100 Liter Wasser kann er da in seinem schwammigen Inneren speichern. Gut Wasser speichern kann auch der riesengroße Cardon-Kaktus in Mexiko mit seinen wunderschönen Blüten.

Aber der Dozent hatte ja auch noch Blüten, Früchte und Samen vorgestellt. So kann man in der Karibik eine Blüte, die Riesen-Rafflesie, groß und schwer wie ein Wagenrad, schon von weitem riechen – sie stinkt! (um damit Aasfliegen zur Bestäubung anzulocken). Und in Queensland (Australien) sollte man tunlichst nicht unter einer Araukarie sitzen, denn ihre Zapfen sind größer als ein Kopf und können fünf bis sechs Kilogramm wiegen. Noch gefährlicher ist es unter einer Seychellenpalme – ihre Doppelnüsse wiegen bis zu 25 Kilogramm. Das hielte ja kein Kopf aus.

Aber es geht natürlich auch ganz winzig, so etwa Samen von Kiwis oder die Nüsschen auf Erdbeeren. Oder die Samen von Orchideen. Die sind staubfein.

Ob nun winzig, riesig oder auch „normal“– so interessant kann Natur sein. Und sie ist wichtig für alles, was lebt, das wussten auch die Kids schon ganz genau. Sauerstoff gibt es durch die Bäume und sie können Wasser speichern, sie ernähren die Menschen und bieten vielen Tieren Schutz und Lebensraum.

„Das war eine ganz tolle Stunde mit Ihnen“, dankte ein Junge dem Referenten – und dazu sollte auch noch ein Dank an Mediothek und Bürgerstiftung gehen, die diese etwas andere Biologie-Stunde ermöglicht hatten. aba