Tauberbischofsheim. Tauberbischofsheim. Ein Tabakgeschäft in Tauberbischofsheim war in der Nacht zum Donnerstag das Ziel von Einbrechern. Gewaltsam brachen die Unbekannten die Eingangstür des Gebäudes in der Hauptstraße auf. Dann entwendeten sie einen Großteil des Warenbestands und leerten die Ladenkasse. Die Höhe des Diebstahlschadens ist nach Angaben der Polizei bislang nicht bekannt.

