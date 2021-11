Einbruch in Firmengebäude

Tauberbischofsheim. Einbrecher verschafften sich am Wochenende Zutritt zu einer Firma inTauberbischofsheim. Zwischen Samstag, gegen 23 Uhr, und Sonntag, 0.15 Uhr, begaben sich die Unbekannten zu der Firma in der Falk-Müller-Straße im Industriepark A 81 und drangen gewaltsam in das Gebäude ein. Beim Betreten des Inneren wurde die Alarmanlage ausgelöst, woraufhin die Einbrecher flüchteten.

Die Kriminalpolizei in Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung machen konnten,sollen sich an die Kriminalpolizei Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, wenden.