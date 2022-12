Impfingen. Bargeld und Goldmünzen im Wert von mehreren tausend Euro erbeuteten Einbrecher am Freitagabend in Impfingen. Vermutlich über eine Terrassentür gelangten die Unbekannten zwischen 16.45 und 18.45 Uhr in ein Wohnhaus im Krainerweg. Die Täter durchsuchten das Gebäude und flüchteten unerkannt mit ihrer Beute. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim ermittelt und sucht nun Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben. Sie sollen sich unter Telefon 09341/810 melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1