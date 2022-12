Ein wunderbarer Abend mit adventlichen Liedern

Tauberbischofsheim. „Wie schön, dass dieses Jahr wieder das traditionelle Konzert unsere Musikschule stattfinden kann“,hieß Schulleiter Christoph Lewandowski am Abend zum zweiten Advent die Zuhörerinnen und Zuhörer in der voll besetzten Liobakirche willkommen. Und er freute sich, dass so viele gekommen waren, um den Vorführungen der Kinder zuzuhören. Und dann füllten schon die Instrumente mit alten und neuen vorweihnachtlichen Klängen den Raum.

Festlich eröffneten die Bläser den Abend mit etwa „Fröhliche Weihnacht überall“ oder einem weihnachtlichen Potpourri, dann spielten junge Streicher, Flötistinnen und Pianist/-Innen weitere konventionelle und modernere vorweihnachtliche Weisen wie Rolf Zuckowskis „In der Weihnachtsbäckerei“, „Jingle Bells“ „Rudolph, das Reindeer“ oder „Es wird scho gleich dumpa“ aus Tirol. Aber auch Klassisches wie etwa das Largo aus Antonio Vivaldis „Vier Jahreszeiten“, „Pifa“ aus Georg Friedrich Händels Messias oder Kompositionen von Johann Sebastian Bach oder Max Reger. Eher etwas herb und leicht melancholisch Eric Saties „Gnosienne“.

Beeindruckend war dann, was auf dem Akkordeon zu hören war – erst eine innige „Aria“ von John Sebastian Bach, dann ein absolutes Kontrastprogramm – Scott Joplins begeisternder „Entertainer“.

Und dann trat das Orchester auf mit bekannten Liedern wie „White Christmas“, „English Folk Song“ und dem krönenden Abschluss „Adiemus“, wobei das Orchester noch von jungen Sängerinnen bereichert wurde.

Ein wunderbarer Abend, der mit adventlich weihnachtlicher Musik von der Hektik des Alltags etwas Ruhe schenken konnte.

Mitwirkende: Blechbläser: Moritz Kraus, Leo Endres, Anton Endres, Hendrik Schledorn, Yannik Zipf (leitung Gustav Endes); Aurelia Sonne Schulze, Leo Seitz, Florian Walther, Kaize Fan, Laurin Futschek, Alen Mataija (Leitung Christoph Lewandowski, Schulzentrum am Wört); Querflöte: Maria Ganz, Lina Farny, Paula Benz (Kl. Simone Werner); Klavier: Erik Schmid (Kl. Jolanta Lewandowski), Lisa Reichelt, Lisa Neidhard (Kl. Jeanna Bechtold); Streicher: Linda Kraus; Amadea Schulz, Merle Trill (Kl. D. Giouseljannis und E. Marzahn); Anna Kreutzer (Kl. D. Giouseljannis), Sarah Kreutzer (Kl. E. Marzahn); Gitarre: David Kratzmüller (Kl. Gereon Rodriguez); Akkordeon: Marko Kauba (Kl. A.Strokovskiy); Musikschulorchester (Leitung Felix Krüger)). aba