Ein wichtiger und mahnender Bestandteil der Kultur

Dittwar. Auch in Dittwar wurde eine Gedenkfeier zum Volkstrauertag gehalten. Am Sonntag um 17 Uhr marschierten die Teilnehmer unter Führung der Freiwilligen Feuerwehr vom Rathausplatz zur Gedenkstätte am Friedhof.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dort sagte Ortsvorsteher Mathias Lotter nach der Begrüßung in seiner Rede, dass der Volkstrauertag in der Bevölkerung in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung verloren hätte, da die Zeitzeugen des letzten Krieges immer weniger werden. Dies habe sich durch den Ukraine-Krieg jetzt enorm geändert. Täglich würden unschuldige Menschen verwundet, gefoltert, vertrieben oder sterben durch den Krieg. „Darum ist der Volkstrauertag ein wichtiger Bestandteil unserer Kultur und ein Mahnmal für unsere Zukunft“, sagte Lotter.

Nach einem Musikstück der Musikkapelle folgte das Totengedenken für alle Opfer von Gewalt und Krieg, der Soldaten der Weltkriege, Gefangenen und Vertriebene, die getötet wurden, Menschen die wegen ihrer Volkszugehörigkeit, Rasse, Religion, Krankheit oder Behinderung getötet wurden, der Opfer von Bürgerkriegen, Terrorismus, politischer Verfolgung, Hass und Gewalt sowie der Opfer von Extremismus, Antisemitismus und Rassismus Land.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Volkstrauertag Gedenkfeier in Tauberbischofsheim: Mahnung zum Frieden wichtiger denn je Mehr erfahren

Anschließend brachte der Männergesangverein das Stück „Oh Herr, gib Frieden“ zu Gehör, bevor Bürgermeisterin Anette Schmidt die Gedenkrede hielt. Eine Kriegsgräberstätte oder ein Soldatenfriedhof sei nicht nur ein Zeichen der Trauer, sondern auch ein Zeichen der Versöhnung zwischen den Völkern, da Soldaten aller beteiligten Parteien dort gemeinsam begraben sind, wodurch die Sinnlosigkeit des Krieges besonders deutlich werde. „Für uns gehörten sie einer anderen Generation an, bis der Ukraine-Krieg die Welt erschütterte. Auch bei uns leben viele Menschen, die vor diesem Krieg geflüchtet sind. Deshalb sollte unser besonderes Gedenken in diesem Jahr der Opfer dieses Krieges gelten“ so die Bürgermeisterin.

„Hunderttausende Tote, das ist eine Statistik. Aber einer, der fortgeht und nicht wiederkommt, das schmerzt – das ist viel mehr.“, zitierte Schmidt den Schriftsteller Antoine de Saint-Exupery. Diese Hunderttausende erhalten durch Putins Krieg traurigen Nachschub. Deshalb soll der Volkstrauertag nicht an Kriegshelden, sondern an Kriegsopfer, Verfolgte, Vertriebene und in den Gefangenenlagern und KZ verstorbene Menschen erinnern. Die Feier ist Anlass, allen Opfern von Krieg und Gewalt ein ehrendes Andenken zu bewahren. Zum Ende ihrer Ausführungen verlas Bürgermeisterin Schmidt noch ein Gedicht ukrainischer Schüler und Schülerinnen, das einen eindringlichen Appell zur Beendigung des Krieges in der Ukraine und aller Kriege darstellt.

Im Anschluss spielte die Musikkapelle das Lied „Der gute Kamerad“. Den würdigen Abschluss der Feier bildete das emeinsame Singen der deutschen Nationalhymne. ali