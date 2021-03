Tauberbischofsheim. Seinen 90. Geburtstag feierte Pfarrer i. R. Robert Geiger in der Tauberbischofsheimer Stadtkirche St. Martin mit einem coronabedingt einfach gestalteten Gottesdienst. Er sprach aber gleich in seinen Begrüßungsworten der Gemeinde Mut und Zuversicht zu, diese Krise gut zu überstehen. Als junger Mann habe er den Ruf Gottes verspürt: „Du bist es, den ich erwählt habe“. Gerne habe er Ja gesagt. Er sei sein Leben lang Pfarrer mit Leib und Seele gewesen.

In seiner Predigt streifte er einzelne Stationen, in denen immer seine geliebte St. Martinskirche eine wichtige Rolle spielte, selbst die Priesterweihe erfolgte hier. Den Gottesdienst an diesem Tage sah er als großes Dankgebet an Gott und alle Menschen, die ihn begleitet haben. Seine Haushälterin Beate Kaufmann würdigte er hier besonders.

Dekan Gerhard Hauk würdigte am Schluss des Gottesdienstes das Wirken des Jubilars. Sicher habe er sich diesen 90. Geburtstag anders vorgestellt. Er ging auf das Lied ein „Wie schön, dass Du geboren bist“: Dieses hätten sicher die vielen Gemeinden gesagt, in denen er aktiv war, besonders in Bretten.

Robert Geiger sei in den Priesterberuf hineingewachsen durch die äußere und innere Nähe zu dieser Kirche, dem Zentrum des Glaubens. Durch seine ermutigende Art habe er ein vorbildliches Zeugnis gegeben.

Dafür dankte er im Namen der Seelsorgeeinheit Tauberbischofsheim mit einem Präsentkorb mit vielen gesunden Bestandteilen.

Auch die Kolpingsfamilie mit ihrem Vorsitzenden Georg Maluck schloss sich den Glückwünschen mit einem Buchgeschenk an. bk