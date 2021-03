Tauberbischofsheim. Sicher hat sich jeder schon Gedanken gemacht, was er bei möglichen Lockerungen oder einem Ende der Pandemie am liebsten sofort tun würde. Anlass für die FN, eine kleine Serie unter dem Motto „Das würde ich morgen als Erstes machen, wenn Corona heute vorbei wäre“ zu starten. Wir haben uns in der Region umgehört und einige Personen befragt – und die Kollegen in der Lokalredaktion.

Fabian Greulich, Redaktionsleiter Tauberbischofsheim/Wertheim und Regionales: Dieser Tag, den meine Familie und ich nun wirklich schon sehr lange herbeisehnen, wäre auf jeden Fall sehr voll. Voller Begegnungen, denn die fehlen uns am meisten.

Also: Erstmal werden wir ausgiebig frühstücken gehen, in unserem Lieblingscafé – zusammen mit der Oma, die ich bei der Begrüßung endlich mal wieder fest in den Arm nehme. Später brechen wir mit den Kindern zu einem Ausflug auf. Stationen sind auf jeden Fall ein Spielplatz, eine Buchhandlung, ein Spielzeugladen, ein Restaurant und eine Eisdiele. Dann müssen wir uns noch zwischen Automuseum, Tierpark und Shoppingtour entscheiden.

Am frühen Abend kommen dann gute Freunde zum Grillen und Klönen bei guter Musik. Zu späterer Stunde – wenn die Kinder im Bett sind und die Oma aufpasst – geht es dann noch in unsere Stammkneipe, wo wir weitere Bekannte treffen und gemütlich noch ein gepflegtes Pils am Tresen genießen. Vielleicht auch zwei. Bild: Sabine Holroyd