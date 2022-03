Ein Schmuckstück im Herzen der Stadt

Tauberbischofsheim. In unserer Serie „Nachgeschaut in Büscheme“ fällt der Blick dieses Mal auf den Klosterhof. Der Klosterhof diente über viele Jahrzehnte hinweg als schulische Einrichtung. Ob als Gymnasium, als „Präparaden-Schule“ oder als „Großherzogliches Vorseminar“ – letzteres mussten angehende Volksschullehrer erfolgreich hinter sich bringen – hier war stets die Bildung zuhause. Der Hof war eine gegenüber dem Marktplatz abgeschottete Einheit, in der auch die Lehrer wohnten und ihre eigenen, kleinen Gemüsegärten bewirtschafteten. Schon in den 1980-er Jahren zogen hier städtische Mitarbeiter in die meisten Bereiche ein. Nach der umfangreichen Sanierung und der Einrichtung eines Cafés/Bistros mit Außenbewirtung wurde dieser ehemalige „Hinterhof“ zu einem echten Schmuckstück mit hoher Aufenthaltsqualität. bege

