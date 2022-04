Dittigheim. Sieben Menschen aus Dittigheim haben für den Aufbruch einer kleinen Dorfgemeinschaft im westafrikanischen Togo Verantwortung übernommen.

Seit einem Jahrzehnt spannt sich ein Regenbogen der Hoffnung, aus Tauberbischofsheim bis ins afrikanische Togo. Sieben Vereinsmitglieder um Trounou Deahun und Elisabeth Wycisk machten sich vor mehr als zehn Jahren auf, im kleinen Dorf Ekpui etwas zu verändern. Der Name dafür war schnell gefunden „Anyievo-Ekpui“, was so viel heißt wie Regenbogen über Ekpui.

Der Dittigheimer Verein „Anyievo-Ekpui/Togo“ hat viele Projekte angestoßen oder begleitet, so auch den Kauf einer Mühle. Bild © Anyievo–Ekpui/ Togo

Ein Zeichen der Hoffnung, vor allem für die Kinder, wollte der kleine Verein sein. Aus zarten Anfängen hat er sich prächtig entwickelt. Das zeigt die jetzt zum runden Geburtstag erschienene Festschrift. Sie trägt den Titel „Anyievo-Ekpui/Togo – Zehn Jahre Hilfe zur Selbsthilfe“.

Im Grußwort betont der Dittigheimer Ortsvorsteher Elmar Hilbert, wie sehr der kleine Verein mit seinen derzeit 44 Mitgliedern aus ganz Deutschland dazu beigetragen habe, Schul- und Kindergarten sowie die berufliche Weiterbildung der Dorfbewohner zu unterstützen.

Doch dabei blieb es nicht, wie die Chronik zeigt. Es wurden Lehr- und Lernräume und ein Kindergarten gebaut sowie eine Zisterne, eine Mühle, eine Apotheke, eine Näherei und eine Küche sowie Sanitärräume. All das blieb nicht unbemerkt. So schloss die Regierung das Dorf sogar als Anerkennung für diese Entwicklung ans Stromnetz an.

Es wurden Patenschaften begründet (derzeit 14), Saatgut gekauft und immer wieder in Notsituationen geholfen. Vor allem in den letzten Jahren kamen dann noch die Corona-Pandemie und Hungerkrisen wegen ausbleibender Regenzeit hinzu. Mehrere tausend Familien wurden über Monate mit Mais, Reis, Öl, Salz und scharfem Paprika versorgt.

Entscheidend dabei ist, so die Vorsitzende Elisabeth Wycisk, dass nichts über den Kopf von jemanden hinweg oder gar gegen dessen Willen entschieden wird. Die Menschen vor Ort sind voll einbezogen. Und dieses Feuer ist spürbar: ob die Mütter der Kindergartenkinder, die Dorfältesten oder die Patenkinder. Jeder und jede trägt dazu bei, was er oder sie kann.

Das schafft Identifikation und Gemeinschaft über Ländergrenzen hinweg.

Was mit einem Startkapital von 350 Euro und sieben Vereinsgründerinnen und -gründern begann, hat sich seither zu einer viele Tausend Euro umfassenden Unterstützung gemausert. Das bleibt auch andernorts nicht unbemerkt. So wurde der Verein mit dem Hero-Award 2020 der Rothenberger Unternehmensgruppe in Kelkheim ausgezeichnet und die Klaus Tschira Stiftung aus Heidelberg bedachte ihn mit ihrer letztjährigen Weihnachtsspende.

Begonnen hat alles mit Trounou Deahun. Er stammt aus Ekpui, lebt aber schon viele Jahre in Deutschland. Seinem Heimatdorf zu helfen und vor allem den Kindern und Jugendlichen eine Zukunftsperspektive zu bieten, ist ihm ein Herzensanliegen. Das gelingt bis heute.

Viele kleine Leute, an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, werden das Antlitz der Welt verändern, heißt es. Der Regenbogen aus Dittigheim hat in den vergangenen zehn Jahren ein Stückchen Hoffnung gebracht. Bei aller Armut ist eines sicher: ein wenig Nahrung und Wasser, Gesundheitsversorgung, eine Ausbildung, eine Perspektive und jemanden, der an einen glaubt. Dann kann Hoffnung entstehen und Kraft zur Veränderung. Wie ein Regenbogen nach einem Gewitter. Und genau diese Hoffnung ist jetzt wieder notwendig: Durch den Krieg in der Ukraine explodieren auch in Togo die Lebensmittelpreise. Sie steigen so schnell und so stark, dass die nächste Hungersnot bereits absehbar ist und viele Menschen sich ihre täglichen Mahlzeiten kaum noch leisten können. „Helfen wir alle zusammen“, so appellieren die Aktiven des Vereins, „damit wir auch diese Krise zusammen meistern“.