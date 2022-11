Ein Platz mit „Wohlfühlatmosphäre“

Tauberbischofsheim. In unserer Serie „Nachgeschaut in Büscheme“ fällt der Blick dieses Mal auf den Sonnenplatz. Für viele Büschemer ist der neu gestaltete Sonnenplatz in Verlängerung der oberen Fußgängezone ein gelungenes „Gesamtwerk“, das historische Architektur mit zeitgemäßer Nutzung verbindet und insbesondere in den Sommermonaten mit der Außengastronomie eine gewisse „Wohlfühlatmosphäre“ vermittelt. Dass die Meinungen hier auseinander gehen, wenn man den Straßenverkehr mit einbezieht und Menschen mit Handicap befragt, ist allerdings nicht von der Hand zu weisen. Verbesserungen sind auch bei einer insgesamt stimmigen Gestaltung immer noch möglich. bege

