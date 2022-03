Ein Ort zur inneren Einkehr in der Stadtkirche St. Martin geschaffen

Tauberbischofsheim. Ein Ort zum Innehalten in der Coronazeit soll der Trost- und Hoffnungsweg sein, der am Sonntag in der Stadtkirche St. Martin in Tauberbischofsheim eröffnet wurde.

Bei der Eröffnung gingen Antje Bauer und Jochen Leuschner vom Verein für Hospiz- und Lebensbegleitung, die den Weg mit Gemeindereferent Wolfgang Eitzenberger vorbereitet hatten, in einer kleinen Andacht auf die fünf Stationen ein.

Neue Kraft durch Gott

Zunächst stand die Bedeutung von Trostlosigkeit, Trost und Hoffnung im Mittelpunkt. In der Überleitung zu den Stationen wurde deutlich: Durch Gott bekommen Menschen neue Kraft. Der Trost nimmt das Leiden nicht fort, aber er kann dem Leiden das Lähmende nehmen. Damit kann er Kraft geben, das Unabwendbare zu tragen und die Freiheit, das Veränderbare, anzupacken.

Fünf Stationen

Die Besucher sind eingeladen, sich in der Stille der Kirche auf Impulse an fünf Stationen in den Nischen der Beichtstühle und rechts und links vom Altarraum einzulassen. Die erste Station – „Klage und Tränen“ – wird begleitet von Psalmtexten und bietet die Möglichkeit, die eigene Klage in Worte zu fassen. Bei dem daneben zu findenden „Meer der Tränen“ auf einem blauen Tuch kann ein Muggelstein in die Schale gelegt werden.

Mit „Wut und Zorn“ ist die zweite Station überschrieben: Ein großes, zerrissenes Herz ist dort zu finden, ebenfalls passende Texte hierzu. Dazu liegen Druck-Wutbälle mit entsprechender Anweisung aus – aber auch kleine Herzen mit Gedanken zu Versöhnung.

Intensiv ging Antje Bauer auch auf die dritte Station ein, ein großes Labyrinth, bei dem man sich sicher viele Menschen an ihren Lebensweg mit Gott erinnern. „Dieses Labyrinth ist kein Irrgarten, wo man in einer Sackgasse landen kann, sondern es gibt einen Weg, der uns in die Mitte bringt – und uns sicher wieder herausführt.“ Auch der Weg durch die Trauer sei ähnlich.

Am Ende steht die Hoffnung

Bei der vierten Station geht es um das Licht: Bei den Opferlichtern sind verschiedene Texte zu Sonne, Licht und Wärme ausgelegt. Jeder Besucher kann ein Opferlicht in eigenen Anliegen oder für jemanden entzünden.

Die fünfte Station hat die „Hoffnung“ im Mittelpunkt: Ausgelegte „Friedenstauben“ mit verschiedenen Stichworten auf einem Tisch auf grünem Tuch. Die Teilnehmer dieses Weges können ihre Gedanken auch in einem Gedankenbuch festhalten.

Musikalisch begleitet wurde dieser interessante und abwechslungsreiche Weg in St. Martin bei der Eröffnung musikalisch von Iris Mayer mit ihrer Gitarre und Antje Bauer mit ihrer Flöte. bk