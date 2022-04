Ein Ort zum stillen Verweilen

Tauberbischofsheim. In unserer Serie „Nachgeschaut in Büscheme“ fällt der Blick dieses Mal auf die Sebastianuskapelle. Für viele Büschemer war es laut dem ehemaligen Stadtarchivar Hans-Werner Siegel ein großes Anliegen, dass die 1476 erbaute Sebastianuskapelle neben der dominanten Martinskirche nicht gänzlich verfallen sollte und damit früher oder später nicht mehr zu retten gewesen wäre. Heute bietet dieses Gotteshaus in ihrem Innern zwar im ersten Moment einen sehr düsteren Eindruck, doch bei entsprechendem Lichteinfall sorgen die Bleiglasfenster für ein beruhigendes Farbenerlebnis und laden den Besucher oder die Besucherin zum stillen Verweilen und Beten ein. bege

