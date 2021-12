„Ein neuer Politikstil ist zu erkennen“

Die Ampel-Koalition aus SPD, FDP und Grünen ist seit zwei Wochen im Amt. Die FN fragten bei den Kreisvorsitzenden der Parteien nach, wie sie zum neuen Bündnis in Berlin stehen.

Main-Tauber-Kreis. Die neue Bundesregierung ist im Amt. Die Ampel hat unter Kanzler Olaf Scholz keine Schonfrist. Die Kreisvorsitzenden von SPD, Thomas Kraft, Bündnis 90/Die Grünen, Birgit Väth, und FDP, Benjamin Denzer, sehen Nachhaltigkeit, Wirtschaft und Klimaschutz in einer ausgewogenen Mischung.

Wie beurteilen Sie aus Sicht der Basis das Ergebnis des Koalitionsvertrags?

Thomas Kraft: Der Koalitionsvertrag wird von der SPD-Basis überwiegend als Erfolg angesehen. Es sind viele Kernforderungen des Wahlprogramms enthalten: Mindestlohn, 400 000 neue Wohnungen jährlich, davon 100 000 sozial gefördert, Sicherung des Rentenniveaus, Rentenbeitrag und des Renteneintrittsalters, Bürgergeld und Kindergrundsicherung, gute Pflege, Klimaschutz.

Väth: Selbst mit dem besten Wahlergebnis für die Grünen bei einer Bundestagswahl konnten wir nicht erwarten, dass wir alle für uns wichtigen Ressorts erhalten. Auch die Main-Tauber-Grünen haben sich das für die Klimapolitik wichtige Verkehrsministerium gewünscht. Tempo 130 auf den Autobahnen hätte einen plakativen Erfolg bedeutet. Letztlich ist in diesem Koalitionsvertrag aber deutlich die Grüne Handschrift zu erkennen. Zum ersten Mal müssen die Ministerien ihre Entscheidungen unter Klimavorbehalt stellen, ein großer Erfolg nicht nur für die Grünen, sondern vor allem für das Klima auf unserer Erde. Denn wir müssen die Erderwärmung stoppen, damit nicht zuletzt die Menschen auch in der Zukunft gut leben können.

Benjamin Denzer: Die getroffene Übereinkunft ist eine inhaltlich ausgewogene Mischung, die wirtschaftlichen Sachverstand, soziale Verantwortung und Aspekte der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes miteinander verknüpft. Aus Sicht der FDP ist neben dem gesellschaftspolitischen Aufbruch, beispielsweise, durch ein längst überfälliges Einwanderungsgesetz, insbesondere die breit angelegte Bildungsoffensive mit dem Digitalpakt 2.0 positiv hervorzuheben.

Sehen Sie Grundlagen für eine tiefgreifende Modernisierung?

Kraft: Ja! Die Veränderungen die auf uns zukommen, passieren nicht einfach, sie werden gestaltet. Maßnahmen gegen den Klimawandel werden konsequent ergriffen. Gleichzeitig entwickelt sich Deutschland als innovativer Industriestandort weiter. Digitalisierung, Mobilitätswende, schnellere Genehmigungsverfahren, Kinderrechte, Wahlrecht ab 16, modernes Staatsbürgerschaftsrecht und Einwanderungspolitik sind weitere Beispiele.

Väth: Ein neuer Politikstil ist zu erkennen. Das vertrauensvolle Miteinander der verhandelnden Parteien ist ein Novum und stimmt zuversichtlich, was die weitere Zusammenarbeit in der Koalition betrifft. Wir erhoffen uns Fortschritte bei der Digitalisierung, Bürokratieabbau, eine Umweltpolitik, die für alle finanzierbar ist, mehr Chancengleichheit und das Gelingen der Transformation der Wirtschaft.

Denzer: Der Koalitionsvertrag trägt zurecht die Überschrift „Mehr Fortschritt wagen“. Die in Deutschland vielerorts, gerade Kreis vorhandene, Innovationskraft im Mittelstand wird durch massive Investitionen in die Digitalisierung weiter entfacht. Deutschland kann sich in schwierigen Zeiten als moderner und international wettbewerbsfähiger Industriestandort positiv entwickeln. Der Mehltau, der sich nach 16 Jahren CDU-Herrschaft über das Land gelegt hat, wird beseitigt.

Wo hätten Sie im Koalitionspapier die Handschrift Ihrer Partei gerne deutlicher verankert gesehen?

Kraft: Steuern sollten gerechter sein, das heißt Reiche und Superreiche werden stärker besteuert, niedrige Einkommen dagegen entlastet. Starke Schultern tragen mehr als Schwache. Die Schere geht aber seit Jahren immer weiter auseinander.

Väth: In der Verkehrspolitik.

Denzer: Mit Blick auf die heimische Land- und Forstwirtschaft sowie den Weinbau hätte sich die FDP eine deutlich unideologischere Herangehensweise, mehr Entbürokratisierung und keine neuerlichen Eingriffe ins Eigentum gewünscht.

Viele der neuen Kabinettsmitglieder sind im Südwesten eher unbekannt. Sind Sie zufrieden mit der Auswahl?

Kraft: Die Regierung wurde nicht nach regionalem Proporz gebildet. Qualifikation, Loyalität und Teamfähigkeit sind Kriterien, die ich wahrnehme. Die SPD Baden-Württemberg ist mit einer Staatssekretärin, im Fraktionsvorstand und mit der Parteivorsitzenden Saskia Esken in Berlin gut vertreten.

Väth: Im Großen und Ganzen ja. Wir haben hervorragende Minister und Ministerinnen in der Regierung und eine super Frauenquote, die letztlich auch die Männerdominanz der FDP ausgleicht. Nicht zu vergessen sind die vielen guten Leute in der sogenannten zweiten Reihe.

Denzer: Die neuen FDP-Bundesminister sind erfahrene politische Akteure und verfügen über zentrale Ressorts. Aus Sicht der baden-württembergischen FDP ist sehr erfreulich, dass in allen vier Ministerien Staatssekretäre als Stellvertreter den Amtsinhabern zur Seite stehen. Dies unterstreicht, dass dem Stammland der Liberalen ein spürbares Gewicht zukommt.

Der Bundestag befürwortet eine Impfpflicht angesichts der steigenden Corona-Infektionen. Teilen Sie diese Meinung?

Kraft: Ja. Wir wurden über fast zwei Jahre von dem Virus getrieben. Maßnahmen wurden ergriffen, die in Grundrechte einschnitten. Heute ist die Erkenntnis gereift, dass wir nur durch die allgemeine Impfpflicht den Virus besiegen können. Ich habe Verständnis für Menschen, die Befürchtungen und Ängste vor der Impfung haben. Die möchte ich ihnen gerne nehmen. Impfungen sind ein Segen für die Menschheit. Furchtbare Krankheiten und Seuchen konnten so besiegt werden.

Väth: Unbedingt. Es ist zwar bedauerlich, dass es immer noch Menschen gibt, die sich mit teilweise abstrusen Argumenten der Impfung verweigern und damit den Kampf gegen die Pandemie erschweren. Viele Erkrankungen, Langzeitfolgen und Todesfälle wären vermeidbar. Nun kommt die Impfpflicht für das Personal in medizinischen und Pflegeeinrichtungen. Ein erster Schritt, der aber nicht weit genug geht, denn dort sind nur wenige nicht geimpft.

Denzer: Die überfraktionell und mit großer Mehrheit beschlossene gruppenspezifische Impflicht, ausdrücklich kein genereller Impfzwang, kann dazu beitragen, dass mit Blick auf die Zukunft und die sich anbahnende weitere, rasche Ausbreitung der Omikron-Variante der Gefahr entgegengetreten wird, dass unsere Intensivstationen bei neuen Corona-Wellen in kurzer Zeit an ihre Kapazitätsgrenze stoßen.

Wollen wir die Corona-Krise als Gesellschaft erfolgreich bewältigen, müssen nach meiner festen Überzeugung zusätzlich jedoch auch die zentrale Bestellung und örtliche Verteilung von Impfstoffen, die Forschung an neuartigen Corona-Medikamenten und insbesondere eine finanziell spürbare Verbesserung bei der Entlohnung unseres Pflegepersonals erfolgen.

Die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels nach dem Pariser Klimaschutzabkommen zu erreichen, ist die neue Regierung bestrebt. Inwieweit können auch Anlagen für Freiflächenphotovoltaik entlang der Autobahnen einen Beitrag leisten?

Kraft: Wir brauchen für die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels einen Mix aus allen Möglichkeiten der Erzeugung von alternativer Energie. Freiflächenphotovoltaik entlang der Autobahn ist ein naheliegender und gut vertretbarer Beitrag.

Väth: Wir müssen so schnell wie möglich aus der Kohleverstromung aussteigen und alles dafür tun, den CO2-Ausstoß zu verringern. Gleichzeitig steigt alleine durch die Umstellung auf Elektromobilität der Strombedarf. Deshalb müssen wir alle Möglichkeiten nutzen, Strom klimafreundlich zu erzeugen. Das muss auf versiegelten Flächen wie Dächern und Parkplätzen geschehen, aber auch auf Freiflächen. Wir befürworten dabei vor allem Agri-PV-Anlagen, welche die Stromerzeugung mit der landwirtschaftlichen Produktion kombinieren.

Denzer: Um der Gefahr zu begegnen, dass durch derartige Anlagen besonders gut zu bewirtschaftende Böden verloren gehen, muss bei der Installierung darauf geachtet werden, dass diese auf hohen Ständern stehen. Somit wird gewährleistet, dass der darunter liegende Boden weiterhin effizient landwirtschaftlich genutzt werden kann. Außerdem muss die sogenannte Agrophotovoltaik, die als neuartige Variante der Flächennutzung die Produktion von Nahrungsmitteln und umweltfreundlichen Strom miteinander verbindet, deutlicher in den Fokus rücken.

Was erhoffen Sie sich von der neuen Bundesregierung in puncto des im Grundgesetz genannten gleichwertigen Lebensverhältnisse von Stadt und Land für unsere Region?

Kraft: Der Koalitionsvertrag hat diesem Thema ein extra Kapitel gewidmet. Fördersysteme werden einfacher und verlässlicher. Ein Sonderrahmenplan „Ländliche Entwicklung“ und ein Programm „Smart Region“ sind vorgesehen. Digitalisierung ist eine Chance, die gefördert wird. Profitieren werden wir von Investitions- und Sanierungsprogrammen für Sport und Kultur. Konkret bringt das Chancen für unsere Schwimmbäder. Gesundheitlich und pflegerische Versorgung soll bedarfsgerecht und wohnortnah sein. Auch die Beteiligung der Standortkommunen an der Wertschöpfung für Freiflächen-Photovoltaik und Windkraft-Anlagen ist ein Vorteil, über den sich zahlreiche Kommunen im Kreis freuen werden.

Väth: Gleichwertig bedeutet nicht gleiche Lebensverhältnisse! Das Leben in der Stadt und auf dem Land soll sich sogar unterscheiden. Beide Lebensformen haben Vor- und Nachteile. Das Land soll allerdings nicht nur Lieferant von lebenswichtigen Gütern für die vielen Menschen in den großen Städten sein und ansonsten das Nachsehen haben. Wir wollen auf dem Land mindestens einen Stundentakt im öffentlichen Nahverkehr, damit es möglich wird, ohne Auto mobil zu sein. Zudem ist flächendeckend schnelles Internet enorm wichtig.

Denzer: Die Ampelparteien haben diesen wichtigen Bereich besonders in den Fokus gerückt. Der bis dato existierende Förderdschungel wird durch eine Neustrukturierung vereinfacht und transparent gemacht. Durch zahlreiche Förderinstrumente und Sonderprogramme wird die wirtschaftliche Entwicklung und Digitalisierung im Ländlichen Raum, dass Gesundheitssystem und der Sportstättenbau und die Kultureinrichtungen unterstützt. Dieses Maßnahmenpaket kommt gerade unserem Landkreis sehr zugute.

Viele Menschen im Kreis sind auf das Auto angewiesen. Wie kann die Verkehrswende gelingen, ohne den ländlichen Raum abzuhängen?

Kraft: Öffentlicher Personennahverkehr muss ausgebaut werden. Mit einem Mix aus Bahn, Bus, Rufbus, Car-Sharing, Mitfahrangeboten und Radverkehr, kann hier noch viel erreicht werden. Die Regionalisierungsmittel werden dafür ab 2022 erhöht. Trotzdem wird im ländlichen Raum auch künftig das Auto gebraucht. Für einen klimaneutralen Verkehr braucht es den Umstieg auf elektrische Autos. Durch die Förderprogramme werden die Anschaffungskosten zusätzlich gesenkt. Die Investition in Ladestationen werden ausgeweitet. Die Pendlerpauschale bleibt bestehen. Eine Abschaffung hätte besonders die Menschen im ländlichen Raum getroffen.

Väth: Die höheren Regionalisierungsmittel stimmen uns zuversichtlich. Wir brauchen wenigstens den Stundentakt, sowohl auf der Schiene, als auch auf der Straße, ebenso die Verlässlichkeit und attraktives Wagenmaterial. Niemand setzt sich gerne in schmuddelige Polster.

Denzer: Wir brauchen im Ländlichen Raum mehr denn je finanzielle Investitionen und eine Unterstützung der kommunalen Ebene beim Ausbau der Verkehrsinfrastruktur. Durch die Erhöhung der entsprechenden Regionalisierungsmittel ist ein Anfang gemacht. Sowohl unser Schienennetz, als auch eine vor Ort spürbar bessere Vertaktung des ÖPNV sind das gemeinsam erklärte Ziel. Unabhängig davon bleibt der Individualverkehr im Ländlichen Raum von großer Bedeutung. Das heißt, dass der Straßenbau auch künftig ein zentraler Bestandteil einer solchen Politik ist.

Was ist Ihr Wunsch als Kreisvorsitzende an die neue Regierung?

Kraft: Die Regierungsarbeit soll verständlich und offen kommuniziert werden. Die Ampel arbeitet fair zusammen. Die Führung der Regierung durch Olaf Scholz, einen SPD-Kanzler, sollte die Rolle der SPD besonders wahrnehmbar machen.

Väth: Unser Wunsch ist, dass die neue Bundesregierung alles unternimmt, um die Klimaziele zu erreichen. Wir haben diesbezüglich keine Zeit mehr zu verlieren.

Denzer. Vor dem Hintergrund der immer massiver werdenden innergesellschaftlichen Spannungen und einem außenpolitischen Bedrohungspotenzial, wünsche ich mir, dass die neue Regierung als verlässlicher Partner in der EU dafür Sorge trägt, dass uns auch im kommenden Jahrzehnt Frieden, Freiheit und Wohlstand zu Teil werden.