Main-Tauber-Kreis. Im Kreis wurde am Dienstag ein neuer Fall einer Coronavirus-Infektion bestätigt. Die betroffene Person lebt im Gebiet der Stadt Wertheim und befindet sich in häuslicher Isolation. Für ihre Kontakte wurde Quarantäne angeordnet und eine Testung veranlasst. Die Gesamtzahl der bislang bestätigt infizierten Personen im Landkreis beträgt nun 5219. Die Zahl der Genesenen erhöht sich um vier Personen und liegt nun bei 5073. Somit sind derzeit 56 Personen im Landkreis aktiv von einer nachgewiesenen Infektion betroffen. Bei neun Infektionsfällen der vergangenen Tage wurde durch nachträgliche Typisierung der Laborprobe die Delta-Variante des Coronavirus nachgewiesen. Nunmehr wurde bei 1186 Fällen im Kreis eine Virusmutation festgestellt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Main-Tauber-Kreis am Dienstag nach Angaben des Landesgesundheitsamtes Baden-Württemberg bei 28,7. Sie beschreibt die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen je 100 000 Einwohner.

Das Kultusministerium hat erste Eckpunkte für das kommende Schuljahr festgelegt. Bereits bekannt sei, dass es nach den Sommerferien in den ersten beiden Wochen eine Maskenpflicht an den Schulen geben werde. Ebenfalls bleibe die regelmäßige Testung als Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht bestehen.

Zudem haben die Schulen ein Merkblatt für Reiserückkehrer erhalten, das Hinweise für Schülerinnen und Schüler sowie Eltern enthalte. Im neuen Schuljahr sei wichtig, dass die Schüler auch eine Phase des Ankommens haben, in der es außerunterrichtliche Angebote gibt.

Das Kultusministerium erläuterte, dass bereits zu Beginn des vergangenen Schuljahres die Lehrer den Lernstand der Schüler für die aufnehmenden Lehrkräfte dokumentieren sollten, dies gelte auch für das kommende Schuljahr. Diese Übergabe solle dokumentiert und der Schulleitung vorgelegt werden.

Bei den Vorgaben für das kommende Schuljahr gebe es in verschiedenen Bereichen auch eine Rückkehr zu den normalerweise geltenden Vorgaben. So solle im neuen Schuljahr die Leistungsfeststellung an der Schule nach der Notenbildungsverordnung vorgenommen werden. Auch bei den Abschlussprüfungen sei eine Rückkehr zu den normalerweise geltenden Ausbildungs- und Prüfungsordnungen beabsichtigt. Der Sportunterricht solle im kommenden Schuljahr wieder regulär nach der Kontingentstundentafel stattfinden. lra