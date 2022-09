Tauberbischofsheim. Um ein Stück Heimat in einem neuen Land zu finden, hat das Goethe-Institut Ukraine in Kooperation mit dem Deutschen Bibliotheksverband (dbv) und dem Ukrainischen Buchinstitut, gefördert durch das Auswärtige Amt, das Projekt „Ein Koffer voll mit Büchern“ ins Leben gerufen.

Um Paket beworben

Das Projekt ermöglicht es Kindern und ihren Eltern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus der Ukraine, ihre Lieblingsbücher ukrainischer und ausländischer Autoren in ukrainischer Übersetzung in Bibliotheken in Deutschland und teilweise auch in Bibliotheken der Goethe-Institute im Ausland finden.

Bibliotheken konnten sich um die Buchpakete bewerben. Die Städtische Mediothek hat das getan – und den Zuschlag für das große Buchpaket mit 50 Büchern bekommen.

Anfang August traf die schöne Überraschung ein: Vom Bilderbuch bis zum Roman für junge Erwachsene ist für jeden etwas dabei. Für Tauberbischofsheim besonders interessant ist die ukrainische Übersetzung von Nora Krugs Buch „Heimat“, das zu großen Teilen eine Familiengeschichte in Külsheim erzählt.

Schon als die ersten Bücher eingearbeitet wurden, löste das begeisterte Reaktionen bei einer ukrainischen Leserin der Mediothek aus.

Auch Übersetzungen aus dem Deutschen – wie beispielsweise „Oh, wie schön ist Panama“ oder „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ – sind in dem Paket enthalten.