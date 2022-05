Ein großes Herz für Oldtimer

Herr Pahl, wie groß ist denn der Aufwand, solch ein Oldtimertreffen auf die Beine zu stellen?

Hans-Jürgen Pahl: Nach so vielen Oldtimertreffen „Rund um das Kurmainzische Schloss“ in Tauberbischofsheim hat sich eine Routine eingestellt , die die Vorbereitung und Durchführung erleichtert. Ganz wichtig ist es natürlich auch, autoverrückte Helfer an der Seite zu haben, die die die Liebe für alte Autos mitbringen und sich gerne dafür engagieren. Ich hoffe jedes Jahr, dass der Wettergott mitspielt, da die gepflegten, geliebten und mindestens 30 Jahre alten Oldtimer nicht gerne den Launen des Wetters ausgesetzt werden.

© Sabine Holroyd

Haben Sie sich schon immer für Autos interessiert?

Pahl: Meine erste „Begegnung“ mit einem Auto hatte ich mit drei Jahren. Sie war schmerzhaft und zog einen Aufenthalt im Krankenhaus nach sich. Trotz dieses Erlebnisses haben mich die damaligen und heutigen Autos jeder Art und die schönen, zeitlosen Formen stets fasziniert. Das Interesse hat mich nie verlassen und hält bis heute an.

Von welchem Auto schwärmen Sie am meisten?

Pahl: Die roten italienischen Schönheiten, designt mit umwerfenden Formen, Leidenschaft und leistungsstarken Motoren sind meine absoluten Traumautos. sk/Bild: Sabine Holroyd