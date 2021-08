Ein ganz heikles Thema

Neulich habe ich einen nicht mehr ganz jungen Mann gesehen, der sich unter großer Kraftanstrengung aus seinem Auto quälte. Dabei hielt er sich an Dach und Lenkrad fest. Ich fragte mich, wie ihm der Schulterblick gelingt oder wie er, ohne sich und andere zu gefährden, zum Beispiel als Linksabbieger im Feierabendverkehr von der A 81 in Richtung Tauberbischofsheim gelangt.

Genauso große Bedenken habe ich aber bei jungen Fahrern, die mit einem „Was kostet die Welt?“-Blick am Steuer sitzen, ihr Auto in eine rollende Disco verwandeln und schon beim Anfahren an der Ampel so aufs Gaspedal drücken, als nähmen sie an der Rallye Monte Carlo teil.

© Isabella Frank

Ob junger Mensch oder Senior: Jeder sollte sich selbst ab und zu hinterfragen – das gilt nicht nur für das eigene Verhalten am Steuer.

Verallgemeinerungen oder Vorurteile helfen nie weiter, vor allem nicht bei einem heiklen Thema wie diesem.

