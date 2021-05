Ein Feuerwehrmann mit Leib und Seele

Dittwar. Richard Zegowitz feiert an diesem Freitag seinen 95. Geburtstag. Mit Leib und Seele war der Jubilar Feuerwehrmann – kein Wunder, denn er hat die Dittwarer Abteilung 1948 mitgegründet. Auch heute gehört er stolz den Alterskameraden seiner Abteilung an. Zu seinem Leidwesen fielen coronabedingt die kameradschaftlichen Treffen im letzten Jahr aus.

Am 14. Mai 1926 erblickte Richard Zegowitz in Dittwar das Licht der Welt. Seine Eltern betrieben neben der Landwirtschaft einen Kolonialwarenladen im Ort. Hier drückte er auch bis zu seiner Entlassung die Schulbank. Im Oktober 1944 wurde er zur Wehrmacht nach Budweis (Tschechien) eingezogen und kam schließlich Weihnachten 1944 an die Front. Im Februar 1945 wurde Richard Zegowitz bei Danzig schwer verwundet. Zwölf Tage lag er ohne richtige medizinische Versorgung in einem Lazarettzug, bis er dann schließlich nach Marburg an der Lahn in ein Lazarett kam. Von dort aus wurde er nach seiner Genesung in seinen Heimatort Dittwar entlassen.

Richard Zegowitz feiert an diesem Freitag seinen 95. Geburtstag. © Andrea Sack

1948 gründete Richard Zegowitz die Freiwillige Feuerwehr Dittwar und wurde stellvertretender Kommandant der damals noch selbstständigen Abteilung. Im Jahr 1962 war er auch an der Gründung der Musikkapelle der Freiwilligen Feuerwehr beteiligt. 1975 wurde ihm für seine ehrenamtlichen Verdienste in der Freiwilligen Feuerwehr Dittwar das Deutsche Feuerwehrkreuz zweiter Stufe verliehen.

An seine Zeit bei der Feuerwehr hat er viele schöne und lebendige Erinnerungen, und auch heute gehört er mit Stolz den Alterskameraden der Abteilung Dittwar an. Lange Zeit war Zegowitz auch Kommandant dieser Abteilung und wurde schließlich 1977 zum Ehrenkommandanten ernannt. Auch die älteren Kameraden der Gesamtwehr der Stadt kennen ihn noch gut, denn hier war er auch ab 1976 stellvertretender Stadtkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Tauberbischofsheim.

Im Jahr 1948 läuteten im Haus Zegowitz die Hochzeitsglocken und er durfte seine Frau Martha, geborene Wenzel, zum Traualtar führen. Nach dem Tod des Vaters übernahm er den landwirtschaftlichen Betrieb der Familie. Er arbeitete auch vier Jahre bei der Firma Faber am Dittwarer Bahnhof. Diese Tätigkeit musste er aber aus gesundheitlichen Gründen wieder aufgeben.

Danach machte er sich im Mineralölhandel selbstständig. Die erste Firmenniederlassung befand sich in Dittwar, und schließlich beschloss er die immer größer werdende Handlung nach Tauberbischofsheim an den Bahnhof zu verlegen. Hier baute Zegowitz seinen Firmensitz auf. Während dieser Zeit war er viel mit seinem Tanklaster in der Region unterwegs, um die Ortschaften zu versorgen. Seine politische Heimat fand Richard Zegowitz in der CDU, der er auch einige Jahre angehörte. Als Ortschaftsrat und Stadtrat lenkte er die Geschicke seiner Heimatgemeinde mit.

Ein schwerer Schicksalsschlag war für Richard Zegowitz, als sein Sohn Franz 1976 bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam. Danach zog er sich aus dem öffentlichen Leben zurück und verkaufte seine Firma an die Raiffeisen AG – er blieb dort aber weiterhin bis 1989 als Mitarbeiter tätig.

2007 starb seine Ehefrau Martha nach 59 gemeinsamen glücklichen Ehejahren. Heute lebt der rüstige Jubilar allein in seinem schönen Heimatort Dittwar, wo er von seiner Tochter Christa täglich betreut wird.

Die meiste Zeit erfreut er sich an seinem idyllisch gelegenen Anwesen und seinem gepflegten Garten.

Richard Zegowitz ist der Mittelpunkt der Familie, der von seiner Tochter Christa mit Werner, den beiden Enkelkindern Michael mit Daniela und Andrea mit Christian, seiner Nichte Anita und Neffen Bernd liebevoll umsorgt wird. Sehr viel Freude bereiten ihm auch seine Urenkel Hannes und Luis mit Hund Lotti, sowie Tom und Marie. Seinen Ehrentag verbringt Richard Zegowitz in altersgemäß bester Gesundheit, coronabedingt zu Hause im engsten Familienkreis.

Den sicherlich zahlreichen Glückwünschen schließen sich die Fränkischen Nachrichten an. as