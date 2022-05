Ein außergewöhnlicher Konzertabend

Tauberbischofsheim. Endlich wieder ein Abend der Tauberbischofsheimer Schlosskonzerte in ihrer angestammten Spielstätte. Wer sich vom Gang in den Rathaussaal trotz Coronaangst und sommerlicher Grillstimmung nicht abhalten ließ, wurde mit einem außergewöhnlichen Musikerlebnis belohnt.

Zwei überaus sympathische und höchst versierte Musikerinnen überzeugten die Zuhörer, dass das Kunstlied der Romantik keineswegs nur einer elitären Minderheit vorbehalten bleiben muss.

Jana Baumeister bei ihrem Auftritt in der Kreisstadt. © Stadtverwaltung

Die gebürtige Gerchsheimerin Jana Baumeister hat sich auf der Opernbühne und zunehmend auch im Konzertsaal einen Namen gemacht. Ihre bewegende Sopranstimme verfügt über ein immenses Repertoire an Gestaltungsmitteln vom subtilsten Piano bis zum strahlenden, raumfüllenden Forte, das sie gelegentlich auch bis an die Grenzen auszureizen vermag- und das ganz im Dienst einer tiefgründigen Interpretation. Sie lebt, was sie singt. Mit gewinnender Natürlichkeit und ihrer professionellen Bühnenerfahrung macht sie ihren Liedvortrag zum Musiktheater.

Als ideale Partnerin zur Seite stand ihr Irina Skhirtlaze. Unaufdringlich und mit sensibelster Anschlagskultur drückte sie durch das Klavier aus, was die Sprache nicht zu benennen vermag. Wie maßgeblich sie am Gefühlserlebnis dieses Abends beteiligt war, kam einem erst ganz zu Bewusstsein, als sie im überlangen, allmählich verdämmernden Klaviernachspiel von Robert Schumanns Liederzyklus „Frauenliebe und Leben“ begreifen ließ, was romantische Musikästhetik bedeutet. „Der Dichter spricht“ (Schumann „Kinderszenen“), in ihrem Fall eine begnadete Dichterin.

Neben den zwei Großmeistern des romantischen Kunstliedes Schubert und Schumann war ein gewichtiger Teil des Programmes einer der seltenen Komponistinnen des 19. Jahrhunderts gewidmet. Das ist bemerkenswert, denn in der Musikwelt des 19. Jahrhunderts wurde die künstlerische Qualität von Frauen noch kaum anerkannt. Fanny Hensel stand lebenslang im Schatten ihres berühmten Bruders Felix Mendelssohn.

Die Aufführung ihrer Werke in der Öffentlichkeit wurde von der Familie sogar ausdrücklich untersagt. Die gebührende Wertschätzung erfährt sie erst in der Gegenwart. Dazu haben Jana Baumeister und Irina Skhirtlaze einen höchst genussvollen Beitrag geleistet.

Mit langem Beifall und zwei Zugaben ging ein Abend zu Ende, der in der mehr als drei Jahrzehnte währenden Reihe der Tauberbischofsheimer Schlosskonzerte sicher in Erinnerung bleiben wird. pele

