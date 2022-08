Ehrung für Joachim Markert

Main-Tauber-Kreis. Über ein Vierteljahrhundert aktiv in der Kommunalpolitik und der Union ist Joachim Markert. Für seinen Einsatz wurde ihm nun die Dankesurkunde des Bundes- und Kreisverbandes überreicht. Professor Dr. Wolfgang Reinhart dankte ihm im Namen des Kreisverbandes für sein langjähriges Engagement als Kreisrat, Kreisvorstandsmitglied, früherer Ortsvorsteher sowie Verantwortlicher im Bezirk für kommunale Wahlämter in der Union sowie aktiver Bürgermeister in den vergangenen über 25 Jahren. Reinhart bezeichnete Markert als „Glücksfall für die Kommunalpolitik im Kreis“. Bild: CDU

