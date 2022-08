Ehemaliges Wirtshaus

Tauberbischofsheim. In unserer Serie „Nachgeschaut in Büscheme“ fällt der Blick dieses Mal auf das ehemalige Gasthaus „Zur Krone“ in der Hauptstraße.

Ein weiterer Beweis für den Niedergang traditioneller Wirtshauskultur stellt zum Bedauern vieler Einheimischer das ehemalige Gasthaus „Zur Krone“ an der Hauptverkehrsader Tauberbischofsheims von der B 27 kommend dar.

War bis vor wenigen Jahrzehnten ein Wirtshaus mit eigener Metzgerei noch ein Garant für ein sicheres Einkommen der Eigentümer und ein gemütliches Ambiente mit qualitativ hochwertigen (Fleisch-)Gerichten für die Gäste, bei dem man gerne Familienfeierlichkeiten ausrichtete, so mussten die Betreiber doch der allgemeinen Entwicklung Rechnung tragen. Eine Renaissance früherer „Normalität“ ist nicht zu erwarten. bege