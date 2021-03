  Egoismus hilft nicht weiter

Der Trend bei den Unfallzahlen in den Kreisen Main-Tauber und Neckar-Odenwald geht in die richtige Richtung – das ist erfreulich. Die positive Entwicklung ist allerdings beileibe kein Grund, sich auf den Lorbeeren ausruhen. Gerade in der Nach-Corona-Zeit sollte es für jeden Verkehrsteilnehmer Motivation genug sein, seinen persönlichen Beitrag zu leisten, die Bilanz auf den Straßen in der Region weiter aufzupolieren. Mit ständiger Vorsicht und gegenseitiger Rücksicht als Begleiter sollte dieses Bestreben mehr als nur ein Lippenbekenntnis sein.

Jeder Einzelne von uns ist also auch in Zukunft gefragt, wenn es darum geht, die Verkehrswege noch sicherer zu machen. Was allerdings überhaupt nicht weiterhilft, ist das Prinzip Egoismus. Denn gegenwärtig gibt es noch immer zu viele Zeitgenossen, die sich selbst der Nächste sind.