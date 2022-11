E-Center zur Erlebniswelt umgestaltet

Tauberbischofsheim. Vier Monate Schließzeit sind vorbei, seit Donnerstag ist das E-Center in der Tauberbischofsheimer Pestalozziallee wieder geöffnet. Am Mittwochabend wurde der Start nach aufwendigem Umbau im Beisein von Handwerksbetrieben, Vertretern der Stadt und des örtlichen Gewerbes gefeiert.

„Vom alten Markt ist so gut wie nichts mehr da“, meinte Inhaber Udo Dürr. Aus dem Umbau sei fast ein Neubau geworden, allein die Außenhaut habe Bestand. Ansonsten erstrahle alles in neuem Glanz. Er erinnerte an die ersten Planungen zur Umgestaltung, die seine Tochter Franziska auf den Weg gebracht habe. 2018 habe sie den Marktplan entworfen, der später dann von ihm und den beiden Söhnen Florian und Maximilian umgesetzt wurde.

Viel Lob hatte Dürr für den Generalunternehmer und das Ladenbauunternehmen, für die Handwerker, die während der kleinen Feierstunde eine Zwangspause eingelegt hatten, um dann gleich wieder bis in die Nacht Hand anzulegen. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die den Umbau mitgetragen und dem Unternehmen treu geblieben sind, schloss er in seinen Dank ein.

Viel Neues

„Unser Ziel war es, eine Erlebniswelt zu schaffen, die nicht alltäglich ist“, so Udo Dürr. Das E-Center sei auf ein neues Level gebracht worden. Als Neuerungen nannte er die Sushi-Bar, den Dry-age-Reifeschrank, den Räucherofen oder die heiße Theke. Auch würden sich die Kunden sicher freuen, dass es nun vier Leergutautomaten gebe. Wer nur kleine Einkäufe habe, könne die Bezahlung nun an einer der drei Selbstscanning-Kassen erledigen. Außerdembestehe mit der Naturkind-Abteilung ein Angebot, dass es so in der Region einmalig sei. Geplant, so Dürr sei zudem ein Click- und Collect-System, mit dem Waren online bestellt und dann abgeholt werden. Aufs Dach wolle man noch eine Photovoltaikanlage bauen und auf dem Parkplatz sollen Elektroladesäulen installiert werden.

Nicht nur durch die Erzeugung erneuerbarer Energie sei an den Klimaschutz gedacht worden, sondern auch im Kühlbereich. Die Wärme aus der Kühlung werde genutzt und auch das Kältemittel durch eine CO2-Anlage produziert. Darüber hinaus werde der gesamte Markt mit energiesparenden LED-Leuchten erhellt.

„Die vier Monate waren eigentlich zu kurz für einen so großen Umbau. Es war teilweise grenzwertig, aber wir haben es geschafft“, so Udo Dürr erschöpft, aber doch sehr zufrieden.

Meilenstein für die Stadt

Für die Stadt Tauberbischofsheim sprach der stellvertretende Bürgermeister Gerhard Baumann. Die Familie Dürr biete ihren Kunden „ein Erlebnis für die Sinne“, so Baumann. Tauberbischofsheim habe mit dieser Investition von über neun Millionen Euro gewonnen und sichere Arbeitsplätze von mehr als 100 Personen. „Der Umbau ist ein Meilenstein für die Entwicklung unserer Stadt“, meinte Baumann, der das neugestaltete E-Center auch als Anziehungspunkt für Auswärtige betrachtet.

Tobias Heß, Geschäftsbereichsleiter Vertrieb SEH bei der Edeka Nordsachsen, Bayern und Thüringen, merkte an: „Dieser Umbau in dieser Zeit steht einer Neueröffnung eines Markts in nichts nach.“ Das E-Center zeige eine individuelle Handschrift. Realisiert worden sei dieses riesige Vorhaben allerdings gemeinsam als schlagkräftige Gruppe.

Beim Flanieren durch den komplett neu gestalteten Vollsortimenter überzeugten sich die Gäste von der neu durchstrukturierten Verkaufsfläche, von der Übersichtlichkeit und von den vielen Neuerungen. hvb