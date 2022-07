E-Bike-Tour rund um die Kreisstadt war Erfolg

Tauberbischofsheim. „Ab aufs Rad“ hieß es am Sonntag bei einer E-Bike-Tour rund um die Kreisstadt. Motorisiert und doch aktiv ging es bei der Erlebnistour „TBB by Bike“, die im Rahmen von Event-Regiotouren in der Urlaubsstadt Tauberbischofsheim angeboten wurde. Pünktlich um 10 Uhr startete die erste Gruppe ab dem Marktplatzbrunnen zu ihrer Ausfahrt auf der Route „TBB by Bike“. Eskortiert wurde sie von Fahrrad-Fachleuten der Firma 2-Rad-Esser und unterstützt von den Mitgliedern von Round Table. Aktiv unterwegs sein und die heimische Landschaft vielleicht aus einer bisher unbekannten Perspektive erleben, lautete der Plan, der letztlich aufgehen sollte. Auf Rundkurs über Dittwar, Hof Steinbach, Dittigheim, Distelhausen, Impfingen, Hochhausen und Tauberbischofsheim sowie mit kleinen Stopps an der Strecke, die jeweils mit Programmpunkten verknüpft waren, verlief die Tour. Auch die eine Stunde später gestartete zweite Gruppe genoss die Strecke mit ihren Radguides an ihrer Seite, so dass beide der etwa zweistündigen Ausfahrten für alle zum echten Erlebnis wurden. stv/Bild: Stadtverwaltung

