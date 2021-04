Main-Tauber-Kreis. Ein zeitgemäßes Wanderangebot im „Lieblichen Taubertal“ ist das „Meditative Wandern“ – gerade in Zeiten von Corona. Der Wanderweg LTM-5 „Kirchen und Kleindenkmale“ führt auf einer rund 13 Kilometer langen Wanderung durch die Talaue der Tauber und durch ausgedehnte Waldgebiete. Sehenswert sind die Kirchen in Impfingen und Tauberbischofsheim, der Impfinger Kreuzweg sowie Bildstöcke und Feldkreuze an der Wegstrecke.

Von Impfingen führt die Rundwanderung durch die Tauberaue und ein Seitental zum so genannten „Silberbrünnle“, einer Quelle mit großzügigem Rastplatz. Ein Pavillon lädt in dem ausgedehnten Waldgebiet in natürlicher Stille zum Verweilen ein. Danach verläuft die Route auf mäßig ansteigenden Forstwegen auf die Hochfläche des „Oberen Sprait“. Nach Verlassen dieses Waldgebiets ist die Sicht frei auf Tauberbischofsheim mit dem dominanten Türmersturm am Schloss und dem Turm von St. Martin.

Die Stadtkirche St. Martin ist die dritte Kirche an diesem Platz. Sie wurde 1910 bis 1914 nach Plänen von Ludwig Maier im neugotischen Stil erbaut. Die innere Gestaltung zeigt Kunstwerke von Professor Thomas Buscher wie Hochaltar, Kreuzweg, Christkrönung und Liobaaltar. In Tauberbischofsheim sind die St. Liobakirche und die Peterskapelle ebenfalls Besichtigungen wert. Nach der Durchwanderung des Stadtgebiets und dem Überqueren der Tauberbrücke wendet sich der Weg nach Norden. Auf durch Hecken gesäumten Wegen geht es zurück nach Impfingen, wo die Wanderroute auf ihrem letzten Abschnitt von den gusseisernen Stationen des Impfinger Kreuzwegs begleitet wird. tlt